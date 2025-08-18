https://ria.ru/20250818/grass-2035567995.html

Grass запустил бренд Youniq по профессиональному уходу за полостью рта

Grass запустил бренд Youniq по профессиональному уходу за полостью рта - РИА Новости, 18.08.2025

Grass запустил бренд Youniq по профессиональному уходу за полостью рта

Под этой маркой появились зубные пасты: отбеливание, укрепление, защита десен, восстановление эмали и комплексный уход. РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг – Пресс-служба Grass. Один из российских производителей автохимии, бытовой химии, средств для профессионального клининга и косметики компания Grass запустила бренд по уходу за полостью рта Youniq. Под этой маркой появились зубные пасты: отбеливание, укрепление, защита десен, восстановление эмали и комплексный уход."Мы с коллегами понимали, что наиболее сильные позиции на рынке у международных компаний, но и российским производителям весьма успешно удается с ними конкурировать и даже теснить их в некоторых сегментах. Свой запрос на разработку линейки профессионального ухода за полостью рта мы адресовали нашим соотечественникам – компании Grass, которая зарекомендовала себя как специалист высокого уровня с сильным научно-исследовательским центром и квалифицированными технологами, а также передовой производственной площадкой", – отмечает почетный президент общественной организации "Волгоградская региональная ассоциация стоматологов" Сергей Гаценко.Grass – это динамично развивающаяся российская компания, которая выпускает различную бытовую химию, косметику, автохимию и средства для клининга. Ее основными потребителями являются клининговые компании, автомоечные станции, пищевые производства, предприятия гостиничного и ресторанного сервиса, медицинские учреждения. Растет и число обычных покупателей, которые оценили волгоградское качество. Оборот компании за прошлый год – 36 миллиардов рублей, предприятие отгрузило порядка 244 тысячи тонн продукции."Сегодня в России есть очевидный запрос на более профессиональный уход за полостью рта. Статистика подтверждает, что большая часть населения не умеет качественно ухаживать за полостью рта, нет нужной информации и осведомленности. Вместе со стоматологами мы готовы менять эту картину, не только производить качественный продукт, но и вести просветительскую деятельность. Мы всегда открыты к сотрудничеству, готовы к новым вызовам рынка", – рассказывает основатель компании Grass Михаил Грачев.В разработке и создании зубных паст и ополаскивателей компания использует современные компоненты и инновационные технологии Youniq Smart System ("Умная система"), которые уменьшают количество зубного налета. ПАВ на основе масла кокоса удаляет липидную фракцию белкового налета, ксилит снижает уровень бактерий полости рта, экстракт акации ингибирует формирование налета на поверхности зубов.Качество всей продукции подтверждено результатами исследований по безопасности и эффективности Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский государственный медицинский университет" министерства здравоохранения Российской Федерации на кафедре стоматологии детского возраста.Результаты исследований подтвердили, что пасты отбеливают на несколько тонов, снижают чувствительность зубов, улучшают общую оценку гигиены полости рта.Продукцию уже можно найти на маркетплейсах, а вскоре она появится и на полках крупных ритейлеров. В планах разработка и других товаров для ухода за полостью рта: ополаскивателей, очищающих пенок, зубных щеток, зубных паст и щеток для детей.Информация о продавце: ООО "ГРАССМАРТ", 404143, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, рабочий поселок Средняя Ахтуба, ул. Промышленная, дом 12А, пом.8. ОГРН 1193443005832, ИНН 3454005414, КПП 345401001Реклама, ООО "ТД ГраСС", erid: F7NfYUJCUneTSTXZbebz

