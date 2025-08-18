Украинский конфликт разделил мир на два полюса, заявили в Госдуме
Депутат Белик заявил, что конфликт на Украине разделил мир на два полюса
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Украинский конфликт разделил мир на два полюса, где Россия и США выступают за его мирное разрешение, а Украина и страны Европы – за эскалацию, поделился мнением с РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
"На сегодня украинский конфликт разделил мир на два полюса. Один – это Россия и США, которые требуют остановить конфликт и выступают за его мирное разрешение, хотя американцы, в первую очередь, преследуют свои интересы. Второй полюс – Европа и Киев, которым этот конфликт нужен как воздух. Режиму Зеленского – для удержания при власти, а ЕС нужна слабая Россия и трансатлантическое единство, которое сейчас находится под угрозой", - сказал Белик.
По словам депутата, на сегодня позиции президента США Дональда Трампа и лидеров ЕС по украинскому конфликту кардинально расходятся.
"Америка требует за все платить, причем втридорога, так как американское оружие не из дешевых, а Европа хочет, чтобы Америка продолжала быть "дойной коровой", - сказал Белик.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.