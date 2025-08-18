Рейтинг@Mail.ru
Сийярто ответил на издевательский упрек Сибиги после атаки ВСУ на "Дружбу" - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 18.08.2025 (обновлено: 16:47 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/glava-2036095008.html
Сийярто ответил на издевательский упрек Сибиги после атаки ВСУ на "Дружбу"
Сийярто ответил на издевательский упрек Сибиги после атаки ВСУ на "Дружбу" - РИА Новости, 18.08.2025
Сийярто ответил на издевательский упрек Сибиги после атаки ВСУ на "Дружбу"
Глава МИД Украины, из-за атак которой неоднократно останавливались поставки нефти по трубопроводу "Дружба" не учитывает тот факт, что Венгрия, покупая нефть у... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T16:43:00+03:00
2025-08-18T16:47:00+03:00
в мире
венгрия
украина
россия
петер сийярто
андрей сибига
виктор орбан
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_96723985cbb280fadae87ebe9eb28ac8.jpg
БУДАПЕШТ, 18 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины, из-за атак которой неоднократно останавливались поставки нефти по трубопроводу "Дружба" не учитывает тот факт, что Венгрия, покупая нефть у России, отстаивает свои интересы, а Киев их регулярно нарушает, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. В понедельник Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за очередной атаки Украины на нефтепровод. Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски ответил на его обвинения, посоветовав "обращаться с жалобами к России". "От внимания коллеги каким-то образом ускользнули факты. Первый факт: Россия десятилетиями поставляет нефть в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Это в интересах Венгрии. Второй факт: Украина атакует этот трубопровод, и поставки нефти регулярно прекращаются из-за украинских атак. Это противоречит интересам Венгрии. Я министр иностранных дел Венгрии, и для меня интересы Венгрии превыше всего!" - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Министр снова повторил напоминание украинской стороне, что большую часть импорта электроэнергии Украина получает через Венгрию. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит это делать, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250818/slovakija-2036085884.html
венгрия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_42c213e2ec3a8bc884823c746fe7566d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, россия, петер сийярто, андрей сибига, виктор орбан, facebook, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Украина, Россия, Петер Сийярто, Андрей Сибига, Виктор Орбан, Facebook, Еврокомиссия
Сийярто ответил на издевательский упрек Сибиги после атаки ВСУ на "Дружбу"

Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил Киев в нарушении интересов Венгрии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 18 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины, из-за атак которой неоднократно останавливались поставки нефти по трубопроводу "Дружба" не учитывает тот факт, что Венгрия, покупая нефть у России, отстаивает свои интересы, а Киев их регулярно нарушает, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
В понедельник Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за очередной атаки Украины на нефтепровод. Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски ответил на его обвинения, посоветовав "обращаться с жалобами к России".
"От внимания коллеги каким-то образом ускользнули факты. Первый факт: Россия десятилетиями поставляет нефть в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Это в интересах Венгрии. Второй факт: Украина атакует этот трубопровод, и поставки нефти регулярно прекращаются из-за украинских атак. Это противоречит интересам Венгрии. Я министр иностранных дел Венгрии, и для меня интересы Венгрии превыше всего!" - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Министр снова повторил напоминание украинской стороне, что большую часть импорта электроэнергии Украина получает через Венгрию.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит это делать, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Головное сооружение нефтепровода Дружба на нулевом километре у города Альметьевска - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию приостановились
16:02
 
В миреВенгрияУкраинаРоссияПетер СийяртоАндрей СибигаВиктор ОрбанFacebookЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала