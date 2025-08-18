Семьдесят белгородских спортобъектов оборудуют под адаптивную физкультуру

https://ria.ru/20250818/gladkov-2036089359.html

БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Власти Белгородской области планируют адаптировать 70 спортивных объектов в регионе для занятий адаптивной физической культурой, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Планируем адаптировать 70 спортивных объектов в Белгородской области для занятий адаптивный физической культурой", - сказал Гладков. Эта тема поднималась в ходе еженедельного оперативного совещания. Главе региона доложили об устранении замечаний по итогам проверки доступности и функциональности инфраструктуры для спортсменов с ограниченными возможностями. Первый заместитель министра спорта области Валерий Сирюшов сообщил, что необходимо создать условия для занятий адаптивными видами спорта и физкультурой еще в 70 спортивных объектах: 37 физкультурно-оздоровительных комплексах, 18 бассейнах, 13 стадионах и 2 ледовых аренах. Также главе региона доложил об устранении замечаний на спортивных объектах паралимпийский чемпион и старший тренер "Центра спортивной подготовки Белгородской области" Андрей Кожемякин, который ранее по поручению Гладкова провел независимую проверку доступности спортобъектов для занятий адаптивной физкультурой. По ее итогам он обозначил, что в настоящее время в области функционирует 67 объектов, где проводятся занятия для более 3 тысяч спортсменов с ОВЗ под наставничеством порядка 110 тренеров. Как было отмечено в ходе совещания, сейчас начаты ремонтные работы на объектах в Новооскольском округе, Волоконовском и Белгородском районах. Так, в поселке Разумное Белгородского района продолжают устранение замечаний в ФОК "Парус", где ранее не было пандуса, — создают инфраструктуру внутри помещений для занятий спортом людям с ОВЗ. Также частично приведены в соответствие объекты в Ивнянском районе, планируется проведение работ в Красногвардейском районе. На территории Старооскольского округа функционирует восемь спортивных школ и три физкультурно-спортивных центра. На 12 объектах созданы условия для занятий адаптивной физической культурой и спортом, из них на восемь — для всех категорий инвалидов, три — частично доступны для посещений маломобильными группами. Глава региона поручил определить приоритетность объектов, которые нуждаются в проведение комплексных работ, и включить их в план на следующие годы. "Понимаем, что количество людей с ограниченными возможностями здоровья в различных населенных пунктах отличается: где-то требуется в первую очередь, как в Белгороде или Старом Осколе, потому что население большое, а в каких-то районах это можно перенести на определенное время. Приоритетность должна быть определена главами и министерством спорта региона", — подытожил Гладков.

