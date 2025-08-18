https://ria.ru/20250818/gilfanov-2036022541.html

Биография Рустама Гильфанова

Рустам Халэфович Гильфанов – научный деятель в области противогололедных технологий, бизнесмен. Создал производственное предприятие по выпуску антигололедных реагентов и научно-исследовательский институт, специализирующийся на изучении зимнего содержания транспортной инфраструктуры.ОбразованиеГильфанов Рустам родился 20 марта 1976 года в Перми. В период школьного обучения активно занимался спортом – футболом и карате киокушинкай.В 1993 году поступил в Пермский государственный университет на специальность "Менеджмент и управление производством". В 1998 году окончил вуз.В 2024 году поступил в аспирантуру Пермского национального исследовательского политехнического университета.Первые бизнес-инициативы (1995–2002)В 1995 году Рустам Гильфанов начал предпринимательскую деятельность. Специализировался на снабжении автозаправочных комплексов и нефтехранилищ Пермской области необходимым оборудованием.Постепенно расширяя бизнес, с 1998 года до начала 2000-х годов занимался поставками продукции пермских производственных предприятий столичным транспортным организациям.Опыт работы в данной сфере подтолкнул предпринимателя к новому направлению бизнеса. На рубеже 2000-х годов Гильфанов приступил к изучению сегмента дорожных реагентов. В то время российский рынок испытывал нехватку качественных противогололедных составов. В городах использовали техническую соль вперемешку с песком, что негативно влияло на окружающую среду.Разработка и производство противогололедных материалов (2002–2014)Для решения выявленных проблем в 2002 году Рустам Гильфанов, профессиональная деятельность которого с тех пор была связана с развитием противогололедных материалов (ПГМ), начал системную работу в данной отрасли. Он привлек профильные научные организации – РосдорНИИ, кафедру почвоведения МГУ, НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды – для исследования свойств антигололедных составов. Одновременно формировал собственную команду ученых.Совместная работа с научным коллективом привела к созданию многосоставной смеси из химических и абразивных компонентов. Проведенные тесты подтвердили эффективность разработки при низких температурах. При этом расходы на изготовление снизились в три-четыре раза по сравнению с импортными версиями при повышенном уровне качества.В 2006 году для масштабирования бизнеса Гильфанов Рустам учредил "Уральский завод противогололедных материалов" (УЗПМ). Производство разместили на приобретенном участке в Краснокамске Пермского края.В 2007 году завод приступил к изготовлению современных антигололедных реагентов. Основным продуктом стал состав "Бионорд" – твердый многокомпонентный ПГМ.Команда под началом Гильфанова разработала линейку препаратов для различных условий и климатических зон, адаптировав их к местным свойствам почвы и технологиям уборки снега. Для авиационной индустрии специалисты предложили жидкую формулу без содержания хлора. Для холодильного оборудования предприятий создали препарат "ноуфрост", а для большегрузных машин — средство, усиливающее сцепление с дорогой.В 2009 году Рустам Гильфанов учредил при УЗПМ "Институт экологии и энергосберегающих технологий". Укрепление научной базы позволило с 2012 года развивать международное направление.В 2014 году УЗПМ был выбран в качестве поставщика реагентов для зимней Олимпиады в Сочи. Впоследствии предприятие также получило всероссийскую премию "Лучшие ESG-проекты России – 2025", став победителем в номинации "Борьба с изменением климата. Низкоуглеродная экономика".Развитие НИИ и научная деятельность (с 2014)С 2014 года в биографии Рустама Гильфанова важное место занимает исследовательская деятельность. Он разработал состав и способ изготовления новой антигололедной композиции. Создал модель синтез-модификатора для обработки жидкого углеводородного топлива в магнитном поле. Запатентовал сухую смесь для глушения нефтегазовых скважин и обработки пластов призабойной зоны.Также совместно с научными партнерами получил патенты на средство для устранения снежно-ледяных отложений и технологию изготовления антигололедного состава на базе хлорида кальция.В 2014 году по инициативе Рустама Гильфанова создана Национальная ассоциация зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта – некоммерческая структура для развития отрасли и консолидации профильных специалистов. Сам он возглавил научно-технический совет организации.В рамках своей деятельности Ассоциация способствует внедрению передовых технологий, научных разработок и зарубежного опыта. Ее специалисты принимают участие в подготовке и обновлении регулятивных актов.Параллельно с созданием отраслевой ассоциации Рустам Гильфанов продолжал развивать и научную базу. В ноябре 2015 года исследовательский центр, созданный при УЗПМ, успешно завершил государственную аттестацию в статусе лаборатории. В декабре 2020 года структура получила новое название – НИИ зимних технологий и инноваций ("Институт Зимы").НИИ занимается научными изысканиями в сфере технологических решений для транспортной безопасности в холодное время года. Команда ученых разрабатывает специальные жидкости для применения в морозных условиях (например, составы для контактной дефектоскопии). Создаются передовые материалы, блокирующие процессы обледенения и слипания сыпучих товаров при складском хранении и логистических операциях.Кроме того, специалисты НИИ формируют методы оценки противогололедных реагентов, тестируют готовые составы и проводят экспертизу исходных материалов.Дополнительные сведенияНаряду с развитием науки Рустам Гильфанов оказывает материальную поддержку спортивным и культурным организациям. Среди его подопечных –молодежная хоккейная команда "Красная звезда", которая в 2025 году стала победителем Всероссийского турнира "Золотая шайба", и баскетбольный клуб Bionord Pro, завоевавший в том же году титул чемпионов России по баскетболу "3×3".В сфере культуры спонсирует проект "Балет на закате", который с 2012 года ежегодно проходит на горе Крестовая в Губахе с участием артистов Пермского театра оперы и балета.Гильфанов женат, воспитывает троих детей.

