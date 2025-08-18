NYT: в Раде раскритиковали идею премьера Италии о гарантиях безопасности
NYT: депутатам Рады не понравилась идея Мелони о гарантиях безопасности Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Депутатам Верховной рады не понравилась идея премьер-министра Италии Джорджи Мелони о предоставлении Киеву гарантий безопасности в форме готовности западных стран помочь в случае атаки, пишет газета New York Times.
Ранее Мелони заявила, что предметом обсуждения на встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стал в том числе вопрос гарантий безопасности для Украины. Американский лидер, по словам Мелони, озвучил итальянскую концепцию о гарантиях для Киева по аналогии со статьей НАТО о коллективной обороне.
"Александр Мережко, председатель комитета по вопросам внешней политики, заявил, что идея Мелони "слишком расплывчатая" и может быть интерпретирована по-разному, при этом она не гарантирует, что союзники Украины немедленно подключатся к ее обороне", - сообщает New York Times.
Член комитета Верховной рады по обороне Соломия Бобровская заявила газете, что идея Мелони может быть интерпретирована только как обещание финансовой и военной помощи со стороны Запада.
Газета пишет, что украинские депутаты в замешательстве относительно того, каков мирный план президента США по мирному урегулированию, а также того, о чем договорились Трамп и Путин на Аляске.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.