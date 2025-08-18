https://ria.ru/20250818/garantii-2035963145.html

NYT: в Раде раскритиковали идею премьера Италии о гарантиях безопасности

NYT: в Раде раскритиковали идею премьера Италии о гарантиях безопасности - РИА Новости, 18.08.2025

NYT: в Раде раскритиковали идею премьера Италии о гарантиях безопасности

Депутатам Верховной рады не понравилась идея премьер-министра Италии Джорджи Мелони о предоставлении Киеву гарантий безопасности в форме готовности западных... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T02:30:00+03:00

2025-08-18T02:30:00+03:00

2025-08-18T02:31:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

джорджа мелони

владимир путин

дональд трамп

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/47/1514074734_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_fa8e619f16574373929d1d5423af756c.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Депутатам Верховной рады не понравилась идея премьер-министра Италии Джорджи Мелони о предоставлении Киеву гарантий безопасности в форме готовности западных стран помочь в случае атаки, пишет газета New York Times. Ранее Мелони заявила, что предметом обсуждения на встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стал в том числе вопрос гарантий безопасности для Украины. Американский лидер, по словам Мелони, озвучил итальянскую концепцию о гарантиях для Киева по аналогии со статьей НАТО о коллективной обороне. "Александр Мережко, председатель комитета по вопросам внешней политики, заявил, что идея Мелони "слишком расплывчатая" и может быть интерпретирована по-разному, при этом она не гарантирует, что союзники Украины немедленно подключатся к ее обороне", - сообщает New York Times. Член комитета Верховной рады по обороне Соломия Бобровская заявила газете, что идея Мелони может быть интерпретирована только как обещание финансовой и военной помощи со стороны Запада. Газета пишет, что украинские депутаты в замешательстве относительно того, каков мирный план президента США по мирному урегулированию, а также того, о чем договорились Трамп и Путин на Аляске. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.

https://ria.ru/20250818/rossija-2035960108.html

https://ria.ru/20250817/rubio-2035932667.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, джорджа мелони, владимир путин, дональд трамп, верховная рада украины, нато