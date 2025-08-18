https://ria.ru/20250818/ganchev-2036135637.html
Ганчев рассказал о продвижении ВС России под Купянском
Ганчев рассказал о продвижении ВС России под Купянском - РИА Новости, 18.08.2025
Ганчев рассказал о продвижении ВС России под Купянском
Вооруженные силы РФ метр за метром пробивают линию обороны ВСУ под Купянском, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА,18 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ метр за метром пробивают линию обороны ВСУ под Купянском, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Последние недели наши ребята на фронте буквально метр за метром пробивают линию обороны противника в направлении города Купянск", - сообщил Ганчев. По его словам, противник на данном направлении довольно серьезно укрепился, эти укрепления ВСУ готовили три года, поэтому о быстрой победе говорить не приходится. "Но мы видим серьезное продвижение нашей армии", - добавил Ганчев.
