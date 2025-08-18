Рейтинг@Mail.ru
Ганчев рассказал о продвижении ВС России под Купянском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:34 18.08.2025
Ганчев рассказал о продвижении ВС России под Купянском
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
МОСКВА,18 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ метр за метром пробивают линию обороны ВСУ под Купянском, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Последние недели наши ребята на фронте буквально метр за метром пробивают линию обороны противника в направлении города Купянск", - сообщил Ганчев. По его словам, противник на данном направлении довольно серьезно укрепился, эти укрепления ВСУ готовили три года, поэтому о быстрой победе говорить не приходится. "Но мы видим серьезное продвижение нашей армии", - добавил Ганчев.
россия, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на Купянском направлении в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ на Купянском направлении в зоне специальной военной операции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ на Купянском направлении в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Специальная военная операция на Украине
 
 
