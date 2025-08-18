https://ria.ru/20250818/ganchev-2036135637.html

Ганчев рассказал о продвижении ВС России под Купянском

Ганчев рассказал о продвижении ВС России под Купянском - РИА Новости, 18.08.2025

Ганчев рассказал о продвижении ВС России под Купянском

Вооруженные силы РФ метр за метром пробивают линию обороны ВСУ под Купянском, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T19:34:00+03:00

2025-08-18T19:34:00+03:00

2025-08-18T19:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887914955_0:81:3073:1810_1920x0_80_0_0_fb34495f5d74fd3eb0ab384b2b91782d.jpg

МОСКВА,18 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ метр за метром пробивают линию обороны ВСУ под Купянском, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Последние недели наши ребята на фронте буквально метр за метром пробивают линию обороны противника в направлении города Купянск", - сообщил Ганчев. По его словам, противник на данном направлении довольно серьезно укрепился, эти укрепления ВСУ готовили три года, поэтому о быстрой победе говорить не приходится. "Но мы видим серьезное продвижение нашей армии", - добавил Ганчев.

https://ria.ru/20241114/kupyansk-1983754658.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина