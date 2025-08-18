https://ria.ru/20250818/frg-2036115412.html

Сопредседатель АдГ выразил надежду на скорое возвращение украинцев домой

ВЕНА, 18 авг - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла, комментируя прошедшую встречу лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, выразил надежду на мир и скорое возвращение украинцев домой. "Я надеюсь, в ближайшие дни будет найдено мирное решение, которое остановит бессмысленные смерти, а также уменьшит миграционные потоки. Вы знаете, что у нас в Германии почти миллион украинцев, многие из которых живут на социальное пособие, что стоит немецким налогоплательщикам миллиарды евро. Это должно закончиться, чтобы украинцы могли вернуться домой. Поэтому я ожидаю от европейских партнеров не только требований, но и конкретных идей, как быстро разрешить эту войну", - сказал Крупалла журналистам в Вене в ходе презентации книги австрийского публициста Геральда Гросса, посвященной катастрофическим последствиям миграционной политики Ангелы Меркель. В книге содержатся цитаты лидера АдГ из его интервью, проведенного специально для издания. Сопредседатель правой партии также выразил недоумение в относительно освещения событий со стороны немецких СМИ, писавших о встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. "Меня несколько удивило, ...как иногда без знания содержания встречи… (СМИ) называли эту встречу "отвратительной", "бесполезной", хотя никто даже не знал деталей. И, честно говоря, я не понимаю, как можно так агитировать, когда две ядерные державы - США и Россия, две мировые державы - встречаются на дипломатическом уровне и ведут переговоры. Лично я теперь могу спать спокойнее. Ведь это как раз то, что понимается под дипломатией: обсуждать, рассматривать разногласия и разные точки зрения, особенно в вопросе войны на Украине", - добавил Крупалла. Он также указал на то, что страны ЕС в целом, сейчас недовольны тем, что они не то что даже не сидят "за детским столом", но и что их вообще не пригласили. "Как обычно, они довольно быстро приняли чью-то сторону, в данном случае европейская страна не вступила в диалог с Россией. И я бы хотел, чтобы мой канцлер Фридрих Мерц, который с февраля является канцлером Германии, взял трубку и позвонил президенту России... Задача любого политика - оказывать давление… Но также важно выслушивать противоположное мнение, чтобы делать выводы, а не жаловаться на то, что тебя не пригласили. Иначе решения принимают другие", - заключил лидер партии. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

