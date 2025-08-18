Рейтинг@Mail.ru
В ЕС ожидают, что Трамп будет давить на Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:42 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/es-2035963964.html
В ЕС ожидают, что Трамп будет давить на Зеленского, пишут СМИ
В ЕС ожидают, что Трамп будет давить на Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2025
В ЕС ожидают, что Трамп будет давить на Зеленского, пишут СМИ
В ЕС ожидают, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 18 августа будет подталкивать того огласиться на условия... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T02:42:00+03:00
2025-08-18T02:42:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002352956_0:142:3071:1870_1920x0_80_0_0_0af4989d05912f7fe09911dc6ea0c1e2.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В ЕС ожидают, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 18 августа будет подталкивать того огласиться на условия мирного урегулирования, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. "Европейские чиновники заявили, что ожидают, что Зеленский столкнется с давлением Трампа принять сделку, обозначенную президентом России Владимиром Путиным в пятницу на встрече на Аляске", - пишет издание. Как отмечает газета, европейские чиновники в частном порядке признают, что Киеву не удастся вернуть все утраченные территории. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
https://ria.ru/20250817/zelenskiy-2035950108.html
https://ria.ru/20250817/zelenskij-2035939814.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002352956_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b4512ca11352f0ce0cf11203a3c1559d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, нато
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
В ЕС ожидают, что Трамп будет давить на Зеленского, пишут СМИ

WSJ: в ЕС ожидают, что Трамп будет подталкивать Зеленского принять условия РФ

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В ЕС ожидают, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 18 августа будет подталкивать того огласиться на условия мирного урегулирования, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
"Драматическое изгнание": СМИ раскрыли, что Трамп приготовил для Зеленского
Вчера, 21:30
"Европейские чиновники заявили, что ожидают, что Зеленский столкнется с давлением Трампа принять сделку, обозначенную президентом России Владимиром Путиным в пятницу на встрече на Аляске", - пишет издание.
Как отмечает газета, европейские чиновники в частном порядке признают, что Киеву не удастся вернуть все утраченные территории.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия. 17 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Зеленский готов обсуждать территориальный вопрос с Путиным и Трампом
Вчера, 19:49
 
В миреРоссияСШААляскаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала