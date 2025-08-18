https://ria.ru/20250818/ekaterinburg-2036052891.html
В Екатеринбурге арестовали ревнивца, обвиняемого в убийстве соперника
В Екатеринбурге арестовали ревнивца, обвиняемого в убийстве соперника - РИА Новости, 18.08.2025
В Екатеринбурге арестовали ревнивца, обвиняемого в убийстве соперника
Суд в Екатеринбурге арестовал ревнивца, обвиняемого в убийстве своего соперника, на срок до 15 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T13:53:00+03:00
2025-08-18T13:53:00+03:00
2025-08-18T13:53:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150567/29/1505672957_0:24:3470:1976_1920x0_80_0_0_aac63afe0a97255d0615f1292e12ff45.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Суд в Екатеринбурге арестовал ревнивца, обвиняемого в убийстве своего соперника, на срок до 15 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. "Верх-Исетский районный суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 27 суток, то есть до 15 октября 2025 года включительно", - говорится в сообщении. Обосновывая ходатайство об аресте, прокурор заявил, что фигурант может попытаться скрыться от органов предварительного следствия и суда, принять меры к сокрытию доказательств. По версии регионального управления СК РФ, 15 августа обвиняемый напал на мужчину, находившегося в своем автомобиле на улице Крауля в Екатеринбурге. Разбив боковое стекло, он нанес ему несколько ударов колюще-режущим предметом в область груди, а затем скрылся с места преступления. Раненый впоследствии скончался в машине скорой помощи. На следующий день обвиняемый сам сдался полиции, признав свою вину и рассказав подробности произошедшего. По его словам, убийство он совершил из ревности. Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых ранее уточнял журналистам, что обвиняемый в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности за насильственные преступления, в том числе и на почве ревности.
https://ria.ru/20250818/ural-2035983755.html
https://ria.ru/20250818/sharlot-2036024180.html
екатеринбург
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150567/29/1505672957_402:0:3069:2000_1920x0_80_0_0_dc4eef6c1181a74a776350b60eda3fcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
В Екатеринбурге арестовали ревнивца, обвиняемого в убийстве соперника
На Урале до 15 октября арестовали ревнивца, обвиняемого в убийстве соперника