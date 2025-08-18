Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге арестовали ревнивца, обвиняемого в убийстве соперника - РИА Новости, 18.08.2025
13:53 18.08.2025
В Екатеринбурге арестовали ревнивца, обвиняемого в убийстве соперника
Суд в Екатеринбурге арестовал ревнивца, обвиняемого в убийстве своего соперника, на срок до 15 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Суд в Екатеринбурге арестовал ревнивца, обвиняемого в убийстве своего соперника, на срок до 15 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. "Верх-Исетский районный суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 27 суток, то есть до 15 октября 2025 года включительно", - говорится в сообщении. Обосновывая ходатайство об аресте, прокурор заявил, что фигурант может попытаться скрыться от органов предварительного следствия и суда, принять меры к сокрытию доказательств. По версии регионального управления СК РФ, 15 августа обвиняемый напал на мужчину, находившегося в своем автомобиле на улице Крауля в Екатеринбурге. Разбив боковое стекло, он нанес ему несколько ударов колюще-режущим предметом в область груди, а затем скрылся с места преступления. Раненый впоследствии скончался в машине скорой помощи. На следующий день обвиняемый сам сдался полиции, признав свою вину и рассказав подробности произошедшего. По его словам, убийство он совершил из ревности. Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых ранее уточнял журналистам, что обвиняемый в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности за насильственные преступления, в том числе и на почве ревности.
В Екатеринбурге арестовали ревнивца, обвиняемого в убийстве соперника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Суд в Екатеринбурге арестовал ревнивца, обвиняемого в убийстве своего соперника, на срок до 15 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
"Верх-Исетский районный суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 27 суток, то есть до 15 октября 2025 года включительно", - говорится в сообщении.
Обосновывая ходатайство об аресте, прокурор заявил, что фигурант может попытаться скрыться от органов предварительного следствия и суда, принять меры к сокрытию доказательств.
По версии регионального управления СК РФ, 15 августа обвиняемый напал на мужчину, находившегося в своем автомобиле на улице Крауля в Екатеринбурге. Разбив боковое стекло, он нанес ему несколько ударов колюще-режущим предметом в область груди, а затем скрылся с места преступления. Раненый впоследствии скончался в машине скорой помощи.
На следующий день обвиняемый сам сдался полиции, признав свою вину и рассказав подробности произошедшего. По его словам, убийство он совершил из ревности.
Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых ранее уточнял журналистам, что обвиняемый в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности за насильственные преступления, в том числе и на почве ревности.
