https://ria.ru/20250818/efimov-2036039358.html
Ефимов: в Восточном районе построят дорогу для проезда к школе № 1748
Ефимов: в Восточном районе построят дорогу для проезда к школе № 1748 - РИА Новости, 18.08.2025
Ефимов: в Восточном районе построят дорогу для проезда к школе № 1748
В Восточном районе Москвы построят дорогу для проезда к будущим корпусам школы № 1748, она появится вблизи Главной улицы рядом с Щелковским шоссе, сообщил... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T14:14:00+03:00
2025-08-18T14:14:00+03:00
2025-08-18T14:14:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de8ad8f1013845b11a6d2d611ebda5b0.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Восточном районе Москвы построят дорогу для проезда к будущим корпусам школы № 1748, она появится вблизи Главной улицы рядом с Щелковским шоссе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В рамках проекта предполагается построить и реконструировать около 0,9 километра улично-дорожной сети для обеспечения комфортного подъезда к будущим корпусам школы № 1748. В частности, предусмотрено строительство участка Проектируемого проезда № 2 протяженностью 705 метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что также в рамках проекта обустроят остановочные пункты наземного транспорта, светофоры, тротуары и наземные пешеходные переходы.Кроме того, специалисты реконструируют Проектируемый проезд № 1, длина которого составляет 143 метра, и участки Главной улицы, добавляется в пресс-релизе.В свою очередь глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в рамках работ также благоустроят территорию и обустроят велодорожки.Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории улично-дорожной сети для обслуживания корпусов школы № 1748.
https://ria.ru/20250818/efimov-2035660447.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819885_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_15e192a16ceb70b47a60cb3352327329.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Восточном районе построят дорогу для проезда к школе № 1748
Ефимов: в Восточном районе построят дорогу для проезда к корпусам школы № 1748
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Восточном районе Москвы построят дорогу для проезда к будущим корпусам школы № 1748, она появится вблизи Главной улицы рядом с Щелковским шоссе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В рамках проекта предполагается построить и реконструировать около 0,9 километра улично-дорожной сети для обеспечения комфортного подъезда к будущим корпусам школы № 1748. В частности, предусмотрено строительство участка Проектируемого проезда № 2 протяженностью 705 метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что также в рамках проекта обустроят остановочные пункты наземного транспорта, светофоры, тротуары и наземные пешеходные переходы.
Кроме того, специалисты реконструируют Проектируемый проезд № 1, длина которого составляет 143 метра, и участки Главной улицы, добавляется в пресс-релизе.
В свою очередь глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в рамках работ также благоустроят территорию и обустроят велодорожки.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории улично-дорожной сети для обслуживания корпусов школы № 1748.