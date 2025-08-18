Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Восточном районе построят дорогу для проезда к школе № 1748
14:14 18.08.2025
Ефимов: в Восточном районе построят дорогу для проезда к школе № 1748
Ефимов: в Восточном районе построят дорогу для проезда к школе № 1748
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Восточном районе Москвы построят дорогу для проезда к будущим корпусам школы № 1748, она появится вблизи Главной улицы рядом с Щелковским шоссе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В рамках проекта предполагается построить и реконструировать около 0,9 километра улично-дорожной сети для обеспечения комфортного подъезда к будущим корпусам школы № 1748. В частности, предусмотрено строительство участка Проектируемого проезда № 2 протяженностью 705 метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что также в рамках проекта обустроят остановочные пункты наземного транспорта, светофоры, тротуары и наземные пешеходные переходы.Кроме того, специалисты реконструируют Проектируемый проезд № 1, длина которого составляет 143 метра, и участки Главной улицы, добавляется в пресс-релизе.В свою очередь глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в рамках работ также благоустроят территорию и обустроят велодорожки.Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории улично-дорожной сети для обслуживания корпусов школы № 1748.
москва
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Восточном районе построят дорогу для проезда к школе № 1748

Ефимов: в Восточном районе построят дорогу для проезда к корпусам школы № 1748

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Восточном районе Москвы построят дорогу для проезда к будущим корпусам школы № 1748, она появится вблизи Главной улицы рядом с Щелковским шоссе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В рамках проекта предполагается построить и реконструировать около 0,9 километра улично-дорожной сети для обеспечения комфортного подъезда к будущим корпусам школы № 1748. В частности, предусмотрено строительство участка Проектируемого проезда № 2 протяженностью 705 метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что также в рамках проекта обустроят остановочные пункты наземного транспорта, светофоры, тротуары и наземные пешеходные переходы.
Кроме того, специалисты реконструируют Проектируемый проезд № 1, длина которого составляет 143 метра, и участки Главной улицы, добавляется в пресс-релизе.
В свою очередь глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в рамках работ также благоустроят территорию и обустроят велодорожки.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории улично-дорожной сети для обслуживания корпусов школы № 1748.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Ефимов: 60 проектов КРТ завершат в Москве к концу 2030 года
11:12
11:12
 
Москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Градостроительный комплекс Москвы
 
 
