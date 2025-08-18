https://ria.ru/20250818/efimov-2035660447.html

Ефимов: 60 проектов КРТ завершат в Москве к концу 2030 года

Ефимов: 60 проектов КРТ завершат в Москве к концу 2030 года

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Москве планируется полностью реализовать 60 проектов комплексного развития территорий (КРТ) к концу 2030 года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Через пять с половиной лет, к концу 2030 года, в столице будет реализовано 60 проектов КРТ на территории общей площадью более 225 гектаров. Назначенные городом операторы, правообладатели земельных участков и инвесторы построят там свыше 4,9 миллиона квадратных метров различной недвижимости", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В частности, там планируется возвести более 1,3 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации и 2,1 миллиона "квадратов" различных предприятий и социальных объектов, уточнил замглавы города.На данный момент строительство идет на шести площадках. Например, на участке в Тимирязевском районе, где находится недостроенная парковка, через два года появится бизнес-центр на 50 тысяч "квадратов". Там смогут работать 3,5 тысячи человек. Объект будет расположен у станции метро "Дмитровская", отмечается в сообщении градкомплекса.Кроме того, в ТиНАО у деревни Яковлево идет строительство жилого квартала и образовательного объекта. Работы планируется завершить в 2028 году. Жилые дома на 140 тысяч "квадратов" возводят в районе Зюзино на Одесской улице. Часть из этих домов отдадут участникам программы реновации.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сейчас в столице реализуются 127 проектов КРТ на 1,5 тысячах гектаров.

