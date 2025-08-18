https://ria.ru/20250818/efimov-2035610864.html
Ефимов: шесть объектов здравоохранения возведут при поддержке города
Ефимов: шесть объектов здравоохранения возведут при поддержке города - РИА Новости, 18.08.2025
Ефимов: шесть объектов здравоохранения возведут при поддержке города
В Москве предоставили свыше 7,2 гектара земли предоставил город для строительства шести объектов здравоохранения, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T09:12:00+03:00
2025-08-18T09:12:00+03:00
2025-08-18T09:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_0:97:3000:1785_1920x0_80_0_0_c763f64266ae16a8531cf40cc6fe0956.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Москве предоставили свыше 7,2 гектара земли предоставил город для строительства шести объектов здравоохранения, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Шесть объектов здравоохранения появятся в Москве благодаря поддержке города. Инвесторам и застройщику предоставлены земельные участки общей площадью более 7,2 гектара. Они расположены на западе, северо-западе и юго-востоке столицы. Общая площадь будущих медицинских учреждений превысит 170 тысяч квадратных метров", -приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что инвестиционные проекты на данный момент находятся на разной стадии реализации.В свою очередь глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что в Раменках появится два современных медцентра общей площадью 91 тысяча квадратных метров. Для их строительства выделили более 3,4 гектара земли. Участки расположены на Мосфильмовской и Минской улицах.Кроме того, на западе Москвы возведут реабилитационно-медицинский центр со спортивным кластером, под который выделили более 2,4 гектара земли, добавляется в пресс-релизе.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_13e61be69634079c9b5fabaaaa436d9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: шесть объектов здравоохранения возведут при поддержке города
Ефимов: шесть объектов здравоохранения построят в Москве при поддержке города
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Москве предоставили свыше 7,2 гектара земли предоставил город для строительства шести объектов здравоохранения, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Шесть объектов здравоохранения появятся в Москве благодаря поддержке города. Инвесторам и застройщику предоставлены земельные участки общей площадью более 7,2 гектара. Они расположены на западе, северо-западе и юго-востоке столицы. Общая площадь будущих медицинских учреждений превысит 170 тысяч квадратных метров", -приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что инвестиционные проекты на данный момент находятся на разной стадии реализации.
В свою очередь глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что в Раменках появится два современных медцентра общей площадью 91 тысяча квадратных метров. Для их строительства выделили более 3,4 гектара земли. Участки расположены на Мосфильмовской и Минской улицах.
Кроме того, на западе Москвы возведут реабилитационно-медицинский центр со спортивным кластером, под который выделили более 2,4 гектара земли, добавляется в пресс-релизе.