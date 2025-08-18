Ефимов: шесть объектов здравоохранения возведут при поддержке города

Рейтинг@Mail.ru
09:12 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Москве предоставили свыше 7,2 гектара земли предоставил город для строительства шести объектов здравоохранения, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Шесть объектов здравоохранения появятся в Москве благодаря поддержке города. Инвесторам и застройщику предоставлены земельные участки общей площадью более 7,2 гектара. Они расположены на западе, северо-западе и юго-востоке столицы. Общая площадь будущих медицинских учреждений превысит 170 тысяч квадратных метров", -приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что инвестиционные проекты на данный момент находятся на разной стадии реализации.В свою очередь глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что в Раменках появится два современных медцентра общей площадью 91 тысяча квадратных метров. Для их строительства выделили более 3,4 гектара земли. Участки расположены на Мосфильмовской и Минской улицах.Кроме того, на западе Москвы возведут реабилитационно-медицинский центр со спортивным кластером, под который выделили более 2,4 гектара земли, добавляется в пресс-релизе.
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Москве предоставили свыше 7,2 гектара земли предоставил город для строительства шести объектов здравоохранения, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Шесть объектов здравоохранения появятся в Москве благодаря поддержке города. Инвесторам и застройщику предоставлены земельные участки общей площадью более 7,2 гектара. Они расположены на западе, северо-западе и юго-востоке столицы. Общая площадь будущих медицинских учреждений превысит 170 тысяч квадратных метров", -приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что инвестиционные проекты на данный момент находятся на разной стадии реализации.
В свою очередь глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что в Раменках появится два современных медцентра общей площадью 91 тысяча квадратных метров. Для их строительства выделили более 3,4 гектара земли. Участки расположены на Мосфильмовской и Минской улицах.
Кроме того, на западе Москвы возведут реабилитационно-медицинский центр со спортивным кластером, под который выделили более 2,4 гектара земли, добавляется в пресс-релизе.
 
