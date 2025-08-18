Рейтинг@Mail.ru
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
Специальная военная операция на Украине
 
22:47 18.08.2025 (обновлено: 09:05 19.08.2025)
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Грайворонском округе Белгородской области при атаке дрона ВСУ, он в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая в результате атаки беспилотника ранен мужчина. Бойцы самообороны оперативно доставили пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой, множественными осколочными ранениями головы, грудной клетки, живота, ног и правой руки в Грайворонскую ЦРБ", - написал глава региона в Telegram-канале.Гладков отметил, что врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.
белгородская область
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Грайворонском округе Белгородской области при атаке дрона ВСУ, он в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая в результате атаки беспилотника ранен мужчина. Бойцы самообороны оперативно доставили пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой, множественными осколочными ранениями головы, грудной клетки, живота, ног и правой руки в Грайворонскую ЦРБ", - написал глава региона в Telegram-канале.
Гладков отметил, что врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
