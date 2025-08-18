https://ria.ru/20250818/dron-2036175690.html
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 19.08.2025
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
Мирный житель пострадал в Грайворонском округе Белгородской области при атаке дрона ВСУ, он в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Грайворонском округе Белгородской области при атаке дрона ВСУ, он в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая в результате атаки беспилотника ранен мужчина. Бойцы самообороны оперативно доставили пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой, множественными осколочными ранениями головы, грудной клетки, живота, ног и правой руки в Грайворонскую ЦРБ", - написал глава региона в Telegram-канале.Гладков отметил, что врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
