Более 850 жильцов аварийных домов Московской области переехали в новые дома

Более 850 жильцов аварийных домов Московской области переехали в новые дома - РИА Новости, 18.08.2025

Более 850 жильцов аварийных домов Московской области переехали в новые дома

В Московской области за неделю из 320 жилых помещений, которые относились к аварийному жилищному фонду, переселили 857 человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Московской области за неделю из 320 жилых помещений, которые относились к аварийному жилищному фонду, переселили 857 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона. Расселение проводилось в городских округах Пушкинский, Дмитровский, Сергиево-Посадский, Шатура, Талдомский, Богородский. Всего общая площадь расселенных помещений составила более 12 474 квадратных метров. По данным пресс-службы, некоторые жильцы переехали в новостройки, другие — получили выкупную стоимость, сертификаты и приобрели квартиры на вторичном рынке.

московская область (подмосковье)

2025

Новости

