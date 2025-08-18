https://ria.ru/20250818/doma-2036053493.html
Более 850 жильцов аварийных домов Московской области переехали в новые дома
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Московской области за неделю из 320 жилых помещений, которые относились к аварийному жилищному фонду, переселили 857 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона. Расселение проводилось в городских округах Пушкинский, Дмитровский, Сергиево-Посадский, Шатура, Талдомский, Богородский. Всего общая площадь расселенных помещений составила более 12 474 квадратных метров. По данным пресс-службы, некоторые жильцы переехали в новостройки, другие — получили выкупную стоимость, сертификаты и приобрели квартиры на вторичном рынке.
