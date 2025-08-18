Рейтинг@Mail.ru
Более 850 жильцов аварийных домов Московской области переехали в новые дома
Новости Подмосковья
 
13:59 18.08.2025
Более 850 жильцов аварийных домов Московской области переехали в новые дома
В Московской области за неделю из 320 жилых помещений, которые относились к аварийному жилищному фонду, переселили 857 человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2025
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Московской области за неделю из 320 жилых помещений, которые относились к аварийному жилищному фонду, переселили 857 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона. Расселение проводилось в городских округах Пушкинский, Дмитровский, Сергиево-Посадский, Шатура, Талдомский, Богородский. Всего общая площадь расселенных помещений составила более 12 474 квадратных метров. По данным пресс-службы, некоторые жильцы переехали в новостройки, другие — получили выкупную стоимость, сертификаты и приобрели квартиры на вторичном рынке.
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье), жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье
Свыше 850 жильцов аварийных домов Подмосковья переехали в новые дома за неделю

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Московской области за неделю из 320 жилых помещений, которые относились к аварийному жилищному фонду, переселили 857 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
Расселение проводилось в городских округах Пушкинский, Дмитровский, Сергиево-Посадский, Шатура, Талдомский, Богородский.
Всего общая площадь расселенных помещений составила более 12 474 квадратных метров.
По данным пресс-службы, некоторые жильцы переехали в новостройки, другие — получили выкупную стоимость, сертификаты и приобрели квартиры на вторичном рынке.
