ВСУ обстреляли жилые дома в Рыльске
Под обстрел ВСУ попали пять частных и три многоквартирных дома в Рыльске
© Фото : Александр Хинштейн/TelegramВозгорание газовой трубы в результате обстрела ВСУ в Рыльске Курской области. 18 августа 2025
Возгорание газовой трубы в результате обстрела ВСУ в Рыльске Курской области. 18 августа 2025
Читать ria.ru в
КУРСК, 18 авг - РИА Новости. Пять частных и три многоквартирных дома в курском Рыльске попали под обстрел ВСУ утром в понедельник, обошлось без пострадавших, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Вражеские атаки продолжаются. Сегодня утром под обстрел попал город Рыльск. По предварительной информации, обошлось без пострадавших! В результате удара повреждены пять частных и три многоквартирных дома: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Перебиты линии электропередачи. Около частного дома произошло возгорание газовой трубы, которое было оперативно ликвидировано", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что на местах работают оперативные службы.
"Всем собственникам пострадавшего жилья обязательно окажем помощь в восстановлении. Информация о последствиях атаки уточняется", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18