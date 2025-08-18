Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли жилые дома в Рыльске - РИА Новости, 18.08.2025
10:44 18.08.2025 (обновлено: 10:47 18.08.2025)
ВСУ обстреляли жилые дома в Рыльске
ВСУ обстреляли жилые дома в Рыльске
КУРСК, 18 авг - РИА Новости. Пять частных и три многоквартирных дома в курском Рыльске попали под обстрел ВСУ утром в понедельник, обошлось без пострадавших, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Вражеские атаки продолжаются. Сегодня утром под обстрел попал город Рыльск. По предварительной информации, обошлось без пострадавших! В результате удара повреждены пять частных и три многоквартирных дома: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Перебиты линии электропередачи. Около частного дома произошло возгорание газовой трубы, которое было оперативно ликвидировано", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что на местах работают оперативные службы. "Всем собственникам пострадавшего жилья обязательно окажем помощь в восстановлении. Информация о последствиях атаки уточняется", - добавил он.
КУРСК, 18 авг - РИА Новости. Пять частных и три многоквартирных дома в курском Рыльске попали под обстрел ВСУ утром в понедельник, обошлось без пострадавших, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Вражеские атаки продолжаются. Сегодня утром под обстрел попал город Рыльск. По предварительной информации, обошлось без пострадавших! В результате удара повреждены пять частных и три многоквартирных дома: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Перебиты линии электропередачи. Около частного дома произошло возгорание газовой трубы, которое было оперативно ликвидировано", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что на местах работают оперативные службы.
"Всем собственникам пострадавшего жилья обязательно окажем помощь в восстановлении. Информация о последствиях атаки уточняется", - добавил он.
