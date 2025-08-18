https://ria.ru/20250818/desantnik-2035972937.html
ВСУ заранее готовили отступление из Часова Яра, рассказал военный
ЛУГАНСК,18 авг – РИА Новости. Украинские войска задолго до отступления из Часова Яра готовили систему опорных пунктов, чтобы закрепиться на новых рубежах, рассказал РИА Новости командир батальона 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным "Спартак", принимавший участие в операции по освобождению города. "Опорные пункты взводные, ротные противник давно изготовил с учётом того, как шло продвижение (ВС РФ – ред.), естественно, он заблаговременно их готовил, и по мере освобождения Часового Яра непосредственно дивизией противник также продолжал их подготовку", - отметил "Спартак". Он добавил, что большинство позиций ВСУ замаскировано, но десантникам удается их выявлять и уничтожать. Собеседник агентства уточнил, что подобная тактика отступления с заблаговременной подготовкой тыловых позиций применяется ВСУ по всему участку фронта в направлении дивизии. Минобороны РФ сообщило об освобождении Часова Яра 31 июля. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
