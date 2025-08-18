Рейтинг@Mail.ru
ВСУ заранее готовили отступление из Часова Яра, рассказал военный - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:47 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/desantnik-2035972937.html
ВСУ заранее готовили отступление из Часова Яра, рассказал военный
ВСУ заранее готовили отступление из Часова Яра, рассказал военный - РИА Новости, 18.08.2025
ВСУ заранее готовили отступление из Часова Яра, рассказал военный
Украинские войска задолго до отступления из Часова Яра готовили систему опорных пунктов, чтобы закрепиться на новых рубежах, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T05:47:00+03:00
2025-08-18T05:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
часов яр
артемовск (донецкая область)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014369502_0:213:3072:1941_1920x0_80_0_0_ecf840ea57a3f4b58a94c4ab670a0f43.jpg
ЛУГАНСК,18 авг – РИА Новости. Украинские войска задолго до отступления из Часова Яра готовили систему опорных пунктов, чтобы закрепиться на новых рубежах, рассказал РИА Новости командир батальона 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным "Спартак", принимавший участие в операции по освобождению города. "Опорные пункты взводные, ротные противник давно изготовил с учётом того, как шло продвижение (ВС РФ – ред.), естественно, он заблаговременно их готовил, и по мере освобождения Часового Яра непосредственно дивизией противник также продолжал их подготовку", - отметил "Спартак". Он добавил, что большинство позиций ВСУ замаскировано, но десантникам удается их выявлять и уничтожать. Собеседник агентства уточнил, что подобная тактика отступления с заблаговременной подготовкой тыловых позиций применяется ВСУ по всему участку фронта в направлении дивизии. Минобороны РФ сообщило об освобождении Часова Яра 31 июля. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
часов яр
артемовск (донецкая область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014369502_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_eb58ca6ae27b46e9dcf3f066935484a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, часов яр, артемовск (донецкая область), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Часов Яр, Артемовск (Донецкая область), Вооруженные силы Украины
ВСУ заранее готовили отступление из Часова Яра, рассказал военный

ВСУ до отступления из Часова Яра готовили опорные пункты на новых рубежах

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК,18 авг – РИА Новости. Украинские войска задолго до отступления из Часова Яра готовили систему опорных пунктов, чтобы закрепиться на новых рубежах, рассказал РИА Новости командир батальона 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным "Спартак", принимавший участие в операции по освобождению города.
"Опорные пункты взводные, ротные противник давно изготовил с учётом того, как шло продвижение (ВС РФ – ред.), естественно, он заблаговременно их готовил, и по мере освобождения Часового Яра непосредственно дивизией противник также продолжал их подготовку", - отметил "Спартак".
Он добавил, что большинство позиций ВСУ замаскировано, но десантникам удается их выявлять и уничтожать. Собеседник агентства уточнил, что подобная тактика отступления с заблаговременной подготовкой тыловых позиций применяется ВСУ по всему участку фронта в направлении дивизии.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Часова Яра 31 июля.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧасов ЯрАртемовск (Донецкая область)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала