Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что в Раде думают о встрече Зеленского с Трампом - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 18.08.2025 (обновлено: 11:31 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/deputaty-2036005001.html
СМИ рассказали, что в Раде думают о встрече Зеленского с Трампом
СМИ рассказали, что в Раде думают о встрече Зеленского с Трампом - РИА Новости, 18.08.2025
СМИ рассказали, что в Раде думают о встрече Зеленского с Трампом
Ряд оппозиционных депутатов Украины пессимистично настроены в отношении предстоящей встречи Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом,... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T10:39:00+03:00
2025-08-18T11:31:00+03:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
иванна климпуш-цинцадзе
европейская солидарность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978323292_0:159:3000:1847_1920x0_80_0_0_3d3d865c5beaa3bfcf2a6affaa9d7c3d.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Ряд оппозиционных депутатов Украины пессимистично настроены в отношении предстоящей встречи Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом, пишет издание Financial Times со ссылкой на депутатов. Как пишет газета, ряд нынешних и бывших официальных лиц США и Украины настроены пессимистично в отношении предстоящей в понедельник встречи, "опасаясь, что Зеленскому будет сложно переломить ситуацию в пользу Киева". Так, депутат оппозиционной партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе в комментарии изданию заявила, что не верит, что обсуждаемые условия могут "действительно привести к прочному и устойчивому миру, не говоря уже о справедливом мире". Другой оппозиционный депутат Юлия Клименко заявила, что опасается, что возможная непреклонность или слишком сильное сопротивление Зеленского могут вызвать гнев Трампа. В таком случае Украина, по ее словам, "вероятно, вернется в исходную точку с угрозами Трампа прекратить поддержку разведки и новыми попытками европейцев переубедить его". Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
https://ria.ru/20250606/tramp-2021190459.html
https://ria.ru/20250213/peregovory-1999189172.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978323292_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_0903cb85accbfef090c1055a4723c554.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, иванна климпуш-цинцадзе, европейская солидарность, еврокомиссия, нато
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Европейская солидарность, Еврокомиссия, НАТО
СМИ рассказали, что в Раде думают о встрече Зеленского с Трампом

FT: ряд депутатов Рады пессимистично настроены к встрече Зеленского с Трампом

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Ряд оппозиционных депутатов Украины пессимистично настроены в отношении предстоящей встречи Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом, пишет издание Financial Times со ссылкой на депутатов.
Как пишет газета, ряд нынешних и бывших официальных лиц США и Украины настроены пессимистично в отношении предстоящей в понедельник встречи, "опасаясь, что Зеленскому будет сложно переломить ситуацию в пользу Киева".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Трамп дозрел до особой враждебности к Зеленскому
6 июня, 08:00
Так, депутат оппозиционной партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе в комментарии изданию заявила, что не верит, что обсуждаемые условия могут "действительно привести к прочному и устойчивому миру, не говоря уже о справедливом мире".
Другой оппозиционный депутат Юлия Клименко заявила, что опасается, что возможная непреклонность или слишком сильное сопротивление Зеленского могут вызвать гнев Трампа. В таком случае Украина, по ее словам, "вероятно, вернется в исходную точку с угрозами Трампа прекратить поддержку разведки и новыми попытками европейцев переубедить его".
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Зеленский обиделся на Трампа из-за Путина
13 февраля, 17:37
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампИванна Климпуш-ЦинцадзеЕвропейская солидарностьЕврокомиссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала