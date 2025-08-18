СМИ рассказали, что в Раде думают о встрече Зеленского с Трампом
FT: ряд депутатов Рады пессимистично настроены к встрече Зеленского с Трампом
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Ряд оппозиционных депутатов Украины пессимистично настроены в отношении предстоящей встречи Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом, пишет издание Financial Times со ссылкой на депутатов.
Как пишет газета, ряд нынешних и бывших официальных лиц США и Украины настроены пессимистично в отношении предстоящей в понедельник встречи, "опасаясь, что Зеленскому будет сложно переломить ситуацию в пользу Киева".
Так, депутат оппозиционной партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе в комментарии изданию заявила, что не верит, что обсуждаемые условия могут "действительно привести к прочному и устойчивому миру, не говоря уже о справедливом мире".
Другой оппозиционный депутат Юлия Клименко заявила, что опасается, что возможная непреклонность или слишком сильное сопротивление Зеленского могут вызвать гнев Трампа. В таком случае Украина, по ее словам, "вероятно, вернется в исходную точку с угрозами Трампа прекратить поддержку разведки и новыми попытками европейцев переубедить его".
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
