https://ria.ru/20250818/deputaty-2036005001.html

СМИ рассказали, что в Раде думают о встрече Зеленского с Трампом

СМИ рассказали, что в Раде думают о встрече Зеленского с Трампом - РИА Новости, 18.08.2025

СМИ рассказали, что в Раде думают о встрече Зеленского с Трампом

Ряд оппозиционных депутатов Украины пессимистично настроены в отношении предстоящей встречи Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом,... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T10:39:00+03:00

2025-08-18T10:39:00+03:00

2025-08-18T11:31:00+03:00

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

владимир зеленский

дональд трамп

иванна климпуш-цинцадзе

европейская солидарность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978323292_0:159:3000:1847_1920x0_80_0_0_3d3d865c5beaa3bfcf2a6affaa9d7c3d.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Ряд оппозиционных депутатов Украины пессимистично настроены в отношении предстоящей встречи Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом, пишет издание Financial Times со ссылкой на депутатов. Как пишет газета, ряд нынешних и бывших официальных лиц США и Украины настроены пессимистично в отношении предстоящей в понедельник встречи, "опасаясь, что Зеленскому будет сложно переломить ситуацию в пользу Киева". Так, депутат оппозиционной партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе в комментарии изданию заявила, что не верит, что обсуждаемые условия могут "действительно привести к прочному и устойчивому миру, не говоря уже о справедливом мире". Другой оппозиционный депутат Юлия Клименко заявила, что опасается, что возможная непреклонность или слишком сильное сопротивление Зеленского могут вызвать гнев Трампа. В таком случае Украина, по ее словам, "вероятно, вернется в исходную точку с угрозами Трампа прекратить поддержку разведки и новыми попытками европейцев переубедить его". Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.

https://ria.ru/20250606/tramp-2021190459.html

https://ria.ru/20250213/peregovory-1999189172.html

украина

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, иванна климпуш-цинцадзе, европейская солидарность, еврокомиссия, нато