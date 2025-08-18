https://ria.ru/20250818/britanija-2036100271.html

В Британии рассказали, из-за чего разойдутся пути США и Европы

В Британии рассказали, из-за чего разойдутся пути США и Европы - РИА Новости, 18.08.2025

В Британии рассказали, из-за чего разойдутся пути США и Европы

Пути США и их европейских союзников "по-настоящему разойдутся" из-за разных взглядов на урегулирование украинского кризиса, заявил основатель британского Центра РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T17:02:00+03:00

2025-08-18T17:02:00+03:00

2025-08-18T17:04:00+03:00

в мире

сша

украина

вашингтон (штат)

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пути США и их европейских союзников "по-настоящему разойдутся" из-за разных взглядов на урегулирование украинского кризиса, заявил основатель британского Центра оборонных исследований (CDS) Майкл Кларк. В понедельник в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, также во встрече примут участие лидеры пяти европейских стран, глава Еврокомиссии и генсек НАТО. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. "Я думаю, мы движемся к тому, что пути США и европейских союзников по-настоящему разойдутся. Мы еще к этому не пришли. Но мы скоро выясним, насколько смелыми европейские союзники могут быть в поддержке Украины, если США ее прекратят", - сказал он в эфире телеканала Sky. По мнению Кларка, встреча европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом не имеет прецедентов по "дипломатическому давлению, которое европейцы пытаются оказать на позицию Вашингтона". Он также выразил сомнение в том, что европейской делегации удастся изменить мнение американского президента, так как тот "отчаянно нуждается в какой-то сделке". "Все они (европейские лидеры – ред.) будут поддерживать президента Зеленского, разговаривать с Дональдом Трампом, пытаться изменить его позицию, с которой он выступал как на Аляске, так и позже в постах в соцсети Truth, где он, кажется, почти полностью принял позицию (президента РФ Владимира) Путина", - сказал Кларк. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20250421/ukraina-2012433397.html

https://ria.ru/20250318/tramp-2005846406.html

https://ria.ru/20250221/soglashenie-2000721665.html

сша

украина

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, еврокомиссия, нато, bild