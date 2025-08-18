https://ria.ru/20250818/biryukov-2036052141.html

Выполнено 90% работ по реконструкции стадиона "Металлург" на востоке Москвы

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 90% работ по реконструкции стадиона "Металлург" на востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Выполнено 90% работ по реконструкции стадиона "Металлург" на востоке Москвы… В этом году реализуем масштабный проект - возрождение исторического стадиона "Металлург", который является "домашним" для студентов крупнейшего столичного вуза - МГТУ имени Н. Э. Баумана. Наша задача - превратить стадион в многофункциональный спортивный объект, который будет соответствовать всем современным стандартам", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в рамках проекта на территории стадиона появится двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором можно будет проводить различные спортивные мероприятия. "В настоящее время подготовили основание здания и возвели металлоконструкции, обустраиваем кровельное покрытие, монтируем инженерные системы, навесной вентилируемый фасад и витражи, параллельно приступили к чистовой отделке помещений. На месте старой трибуны сделаем административно-бытовой комплекс с трибуной примерно на 500 мест. Ведем устройство универсальной игровой арены с подогревом, вокруг нее прокладываем восемь беговых дорожек, а со стороны трибуны - дорожки для тренировки в беге на короткие дистанции", - добавил Бирюков. Он уточнил, что в центре стадиона обустроят площадь для проведения массовых мероприятий, рядом создадут павильон-кафе с летней террасой и различные спортивные площадки, в том числе с уличными тренажерами и воркаут-комплексом в стиле "Русский ниндзя". Для отдыха всей семьей на территории уже появилась научная детская площадка с интерактивными модулями, которые помогут ребятам познакомиться с историей азбуки Морзе и освоить международный стандарт связи, узнать новые факты об электричестве. Для подвижных игр установлен спортивный комплекс "Следопыт" с разными зонами активности. Он подчеркнул, что у входа на территорию с восточной стороны спорткомплекса обустраивают рекреационную зону с навесами, парковыми качелями и лавочками для отдыха. На стадионе смонтируют новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками, реорганизуют парковочное пространство, заменят плиточное и асфальтобетонное покрытия, проведут дополнительное озеленение.

