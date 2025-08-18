https://ria.ru/20250818/biometriya-2035971398.html

В России в сентябре меняются правила посадки на поезда дальнего следования

С 1 сентября пассажиры поездов дальнего следования смогут использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезд при наличии технической возможности у... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T05:16:00+03:00

россия

общество

транспорт

биометрия

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. С 1 сентября пассажиры поездов дальнего следования смогут использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезд при наличии технической возможности у перевозчика, выяснило РИА Новости из документов правительства.Таким образом, станет доступна опция оформления с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС).С помощью ЕБС пассажиры смогут покупать билеты и садиться в том числе на высокоскоростной ж/д транспорт. Тем не менее традиционные способы все так же остаются.

россия

россия, общество, транспорт, биометрия