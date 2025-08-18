Рейтинг@Mail.ru
В России в сентябре меняются правила посадки на поезда дальнего следования
05:16 18.08.2025
В России в сентябре меняются правила посадки на поезда дальнего следования
В России в сентябре меняются правила посадки на поезда дальнего следования - РИА Новости, 18.08.2025
В России в сентябре меняются правила посадки на поезда дальнего следования
С 1 сентября пассажиры поездов дальнего следования смогут использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезд при наличии технической возможности у... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T05:16:00+03:00
2025-08-18T05:16:00+03:00
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. С 1 сентября пассажиры поездов дальнего следования смогут использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезд при наличии технической возможности у перевозчика, выяснило РИА Новости из документов правительства.Таким образом, станет доступна опция оформления с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС).С помощью ЕБС пассажиры смогут покупать билеты и садиться в том числе на высокоскоростной ж/д транспорт. Тем не менее традиционные способы все так же остаются.
россия, общество, транспорт, биометрия
Россия, Общество, Транспорт, Биометрия
В России в сентябре меняются правила посадки на поезда дальнего следования

В РФ вводят биометрию для покупки билетов на поезда дальнего следования

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. С 1 сентября пассажиры поездов дальнего следования смогут использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезд при наличии технической возможности у перевозчика, выяснило РИА Новости из документов правительства.
Таким образом, станет доступна опция оформления с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС).
С помощью ЕБС пассажиры смогут покупать билеты и садиться в том числе на высокоскоростной ж/д транспорт. Тем не менее традиционные способы все так же остаются.
