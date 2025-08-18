https://ria.ru/20250818/bespilotniki-2035976927.html

ПВО ночью сбила 23 беспилотника

ПВО ночью сбила 23 беспилотника

ПВО ночью сбила 23 беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили ночью 23 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 23 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 17 августа до 06.00 мск 18 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь – над территорией Тамбовской области, пять – над акваторией Азовского моря, два – над акваторией Черного моря, два – над территорией Белгородской области, два – над территорией Ростовской области, один – над территорией Курской области, один – над территорией Воронежской области, один – над территорией Краснодарского края и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

