https://ria.ru/20250818/bespilotniki-2035976927.html
ПВО ночью сбила 23 беспилотника
ПВО ночью сбила 23 беспилотника - РИА Новости, 18.08.2025
ПВО ночью сбила 23 беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили ночью 23 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T07:12:00+03:00
2025-08-18T07:12:00+03:00
2025-08-18T07:18:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
тамбовская область
азовское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_55b191a9145c140919cf204c3bd092f4.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 23 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 17 августа до 06.00 мск 18 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь – над территорией Тамбовской области, пять – над акваторией Азовского моря, два – над акваторией Черного моря, два – над территорией Белгородской области, два – над территорией Ростовской области, один – над территорией Курской области, один – над территорией Воронежской области, один – над территорией Краснодарского края и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
тамбовская область
азовское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_694bcd6f930e129e9a09c9ff7287247a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, тамбовская область, азовское море
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тамбовская область, Азовское море
ПВО ночью сбила 23 беспилотника
МО РФ: силы ПВО за ночь уничтожили 23 беспилотника