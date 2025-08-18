Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила 23 беспилотника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 18.08.2025 (обновлено: 07:18 18.08.2025)
ПВО ночью сбила 23 беспилотника
ПВО ночью сбила 23 беспилотника
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
тамбовская область
азовское море
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 23 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 17 августа до 06.00 мск 18 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь – над территорией Тамбовской области, пять – над акваторией Азовского моря, два – над акваторией Черного моря, два – над территорией Белгородской области, два – над территорией Ростовской области, один – над территорией Курской области, один – над территорией Воронежской области, один – над территорией Краснодарского края и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
россия
тамбовская область
азовское море
россия, безопасность, тамбовская область, азовское море
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тамбовская область, Азовское море
ПВО ночью сбила 23 беспилотника

Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 23 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 17 августа до 06.00 мск 18 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь – над территорией Тамбовской области, пять – над акваторией Азовского моря, два – над акваторией Черного моря, два – над территорией Белгородской области, два – над территорией Ростовской области, один – над территорией Курской области, один – над территорией Воронежской области, один – над территорией Краснодарского края и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
