В Татарстане объявили беспилотную опасность
Специальная военная операция на Украине
 
05:55 18.08.2025 (обновлено: 07:10 18.08.2025)
В Татарстане объявили беспилотную опасность
В Татарстане объявили беспилотную опасность
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Республики Татарстан, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Республики Татарстан, сообщается в приложении МЧС России.
"Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
Заголовок открываемого материала