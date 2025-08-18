https://ria.ru/20250818/bespilotniki-2035970017.html
В Ульяновской области объявили беспилотная опасность
В Ульяновской области объявили беспилотная опасность - РИА Новости, 18.08.2025
В Ульяновской области объявили беспилотная опасность
Беспилотную опасность объявили на территории Ульяновской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T04:55:00+03:00
2025-08-18T04:55:00+03:00
2025-08-18T04:55:00+03:00
ульяновская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278963_0:28:3123:1785_1920x0_80_0_0_f4ac9bd228cb642ee9d94d36a66ca71d.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Ульяновской области, сообщается в приложении МЧС России. "На территории Ульяновской области объявлен режим "беспилотная опасность", - говорится в сообщении. В ведомстве также предупредили жителей региона о возможном отключении мобильного интернета.
https://ria.ru/20250818/plan-2035967129.html
ульяновская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278963_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_d5b78090396cf3202bcea9f9badcb53b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ульяновская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Ульяновской области объявили беспилотная опасность
На территории Ульяновской области объявили режим беспилотной опасности