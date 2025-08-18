https://ria.ru/20250818/bespilotniki-2035970017.html

В Ульяновской области объявили беспилотная опасность

В Ульяновской области объявили беспилотная опасность - РИА Новости, 18.08.2025

В Ульяновской области объявили беспилотная опасность

Беспилотную опасность объявили на территории Ульяновской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T04:55:00+03:00

2025-08-18T04:55:00+03:00

2025-08-18T04:55:00+03:00

ульяновская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278963_0:28:3123:1785_1920x0_80_0_0_f4ac9bd228cb642ee9d94d36a66ca71d.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Ульяновской области, сообщается в приложении МЧС России. "На территории Ульяновской области объявлен режим "беспилотная опасность", - говорится в сообщении. В ведомстве также предупредили жителей региона о возможном отключении мобильного интернета.

https://ria.ru/20250818/plan-2035967129.html

ульяновская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ульяновская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия