В Мордовии объявили беспилотную опасность
В Мордовии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 18.08.2025
В Мордовии объявили беспилотную опасность
Беспилотную опасность объявили на территории Республики Мордовия, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Республики Мордовия, сообщили в правительстве региона. "Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.
