В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность

В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 18.08.2025

В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность

18.08.2025

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (коридор, кладовая, паркинг, подземный переход), отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить "112".

