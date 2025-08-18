https://ria.ru/20250818/bespilotniki-2035959939.html
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 18.08.2025
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (коридор, кладовая, паркинг, подземный переход), отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить "112".
