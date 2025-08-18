Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
Специальная военная операция на Украине
 
00:41 18.08.2025
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
специальная военная операция на украине
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (коридор, кладовая, паркинг, подземный переход), отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить "112".
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России.
"На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (коридор, кладовая, паркинг, подземный переход), отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить "112".
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
