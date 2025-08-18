https://ria.ru/20250818/bespilotnik-2036011263.html

В Липецкой области перехватили беспилотник

В Липецкой области перехватили беспилотник - РИА Новости, 18.08.2025

В Липецкой области перехватили беспилотник

Российские средства ПВО в 09:10 мск перехватили украинский беспилотник над Липецкой областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО в 09:10 мск перехватили украинский беспилотник над Липецкой областью, сообщили в Минобороны РФ."Восемнадцатого августа 2025 года в 9.10 мск дежурными средствами ПВО перехвачен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.

