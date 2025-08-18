https://ria.ru/20250818/azimov-2036044625.html

Биография Зафара Азимова

Биография Зафара Азимова - РИА Новости, 18.08.2025

Биография Зафара Азимова

Зафар Яхьёевич Азимов — бизнесмен, занимающийся стратегическими инвестициями, создатель компании Zamwell Capital, выросшей до уровня диверсифицированного... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T13:27:00+03:00

2025-08-18T13:27:00+03:00

2025-08-18T13:27:00+03:00

справки

биографии

бизнес

таджикистан

худжанд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036045651_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_a9e2a910021670006c10c39c7a530605.jpg

Зафар Яхьёевич Азимов — бизнесмен, занимающийся стратегическими инвестициями, создатель компании Zamwell Capital, выросшей до уровня диверсифицированного холдинга. Специализируется на вложениях в компании из разных секторов экономики: ковровое производство, изготовление детского питания и специальных смесей, проекты в сфере медицинских услуг. Придерживается философии перспективного инвестирования с акцентом на максимальное раскрытие потенциала актива и решение общественно важных задач.ОбразованиеЗафар Азимов родился 14 мая 1982 года в Ленинабаде (сейчас Худжанд) в Таджикистане (тогда — Таджикская ССР).В 1997 году, экстерном окончив школу в родном городе, отправился в США по программе обмена между городами-побратимами Худжандом и Линкольном (штат Небраска). Первый год за рубежом провел в американской старшей школе, совершенствуя знание английского.В 1998–2003 годах учился в Университете штата Небраска. Особая структура образовательной системы Соединенных Штатов позволила одновременно осваивать три направления профессиональной подготовки: финансовое управление, экономику и менеджмент. Из-за этого обучение заняло пять лет вместо стандартных четырех. Параллельно получал квалификацию в Худжандском государственном университете по заочной форме обучения, также проходил летние курсы по мировой экономике в Оксфорде.В 2002–2003 годах возглавлял студенческий финансовый клуб американского вуза.В 2005 году, уже работая, предприниматель поступил на программу MBA в Академию народного хозяйства в Москве (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, РАНХиГС).В 2019 году прошел обучение по программе Executive МВА в London Business School. Образовательный процесс длился два года. Ряд изученных цифровых инструментов был сразу внедрен в работу его компании.Профессиональная деятельностьВ 2004 году Зафар Азимов начал карьеру в одном из ведущих финансовых институтов Таджикистана. Это была возможность самостоятельно применить полученные знания в банковской сфере.В 2007 году предприниматель основал компанию Zamwell Capital, которая со временем трансформировалась в многопрофильный инвестхолдинг. В том же году были осуществлены первые капиталовложения в компанию "Арктиксервис", занимавшуюся добычей морепродуктов. Предприятие испытывало трудности из-за высокой долговой нагрузки. Бизнесмен помог реструктурировать финансовые обязательства, что позволило компании сосредоточиться на операционной деятельности, оказал поддержку в стратегическом планировании и способствовал выходу на новые рынки. В 2011 году данный инвестиционный цикл был завершен продажей "Арктиксервиса".В 2008 году Зафар Азимов возглавил совет директоров Кайраккумского коврового комбината. Бизнесмен выбрал стратегию модернизации и договорился о стратегическом партнерстве с бельгийской компанией Vandewiele, которая поставила современное ткацкое оборудование. Также была приобретена уникальная для региона Центральной Азии австрийская аппаратура компании Zimmer.В 2013 году при активном содействии бизнесмена в Таджикистане были введены механизмы господдержки ковровой отрасли, включая увеличение пошлин на импортную продукцию и налоговые льготы для производителей. Это способствовало созданию в стране еще трех ковровых фабрик. Сам комбинат смог значительно увеличить объемы выпуска продукции с 300 тысяч до 4–5 миллионов квадратных метров в год, став одним из лидеров рынка в Центральной Азии.В 2011 году Зафар Азимов расширил географию бизнеса, основав A-companies — медицинскую компанию в США. Фирма развивала несколько направлений: реабилитационные центры для пациентов после операций, услуги для людей с ментальными расстройствами и медицинскую авиацию в районе национальных парков. Инвестор отвечал за стратегическое планирование, доверив операционное управление местным профессионалам. В 2023 году, после успешного масштабирования бизнеса, Азимов продал свою долю в A-companies стратегическому инвестору.Также в портфеле инвестора был проект в гостиничном бизнесе — отель Grand Mir в Ташкенте. Zamwell Capital, войдя в капитал как миноритарий, взял на себя управление и за два года вывел гостиницу на высокий уровень прибыльности, после чего продал свою долю узбекистанскому собственнику.Социально значимое производствоВ 2014 году структуру Zamwell Capital вошла российская компания — изготовитель ЗГМ (заменителей грудного молока) и другого специализированного питания. Решение о приобретении принял Зафар Азимов. "Инфаприм"в тот период пребывал в сложном финансовом положении, а его доля на российском рынке составляла всего 2%. На этом этапе адаптированные смеси для питания детей раннего возраста почти в полном объеме завозились из-за рубежа и фасовались на российских предприятиях, что создавало критическую зависимость от импорта социально значимой продукции.Зафар Азимов для "Инфаприма" разработал комплексную стратегию развития, включающую локализацию сырьевой базы и модернизацию производства. Благодаря сотрудничеству с российскими сельхозпредприятиями удалось наладить выпуск специализированной сыворотки, которая ранее в полном объеме импортировалась из Европы. Под руководством Зафара Азимова "Инфаприм" увеличил долю на отечественном рынке до 15% и расширил экспорт в 15 стран, став одним из трех ведущих поставщиков детского питания в государствах Центральной Азии.В 2022–2023 годах Зафар Азимов и "Инфаприм" завершили масштабную реновацию производственных мощностей, увеличив их с 7 до 15 тысяч тонн продукции в год. Инвестиции в научные разработки и наращивание локализации сырья позволяют компании обеспечить до 50% потребностей российского рынка в ЗГМ.

таджикистан

худжанд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, биографии, бизнес, таджикистан, худжанд