Продажи подержанных автомобилей в России в июле выросли на 10%

ВЛАДИВОСТОК, 18 авг - РИА Новости. Продажи подержанных автомобилей в России выросли на 10% за месяц, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". "В России за месяц на 10% выросли продажи автомобилей с пробегом. В июле покупки автомобилей с пробегом показали прирост в 10% в сравнении с июнем. Наибольший рост продаж случился у отечественных моделей. При этом средняя цена машин с пробегом на автомобильном портале "Дром" упала на 7% до 1,1 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства. На первом месте у россиян среди моделей с пробегом "Лада Гранта". Ее продажи за месяц выросли на 10% при небольшом снижении цены на 1% до 595 тысяч рублей. Второе место занимает "Лада Приора" с ростом продаж на 3% при падении стоимости всего на 2% до 349 тысяч рублей. Третью строчку занимает Hyundai Solaris. В июле ее продажи выросли на 6%, а средняя цена упала на 3% до 978 тысяч рублей. Четвертое место заняла Toyota Corolla, количество сделок по этой модели за месяц выросло на 12% при росте средней стоимости на 2% до 658 тысяч рублей. Замыкающее пятое место занимает Kia Rio с ростом продаж в 6% при снижении стоимости меньше чем на 2% до 985 тысяч рублей. В июле список популярных моделей автомобилей в основном включает машины со средней ценой до 1 миллиона рублей. При этом автомобили стоимостью свыше 1,5 миллионов составляют лишь 20% от общего числа. Как сообщил аналитик автомобильного портала "Дром" Игорь Олейников, с ноября 2024 года спрос на автомобили в России снижался, но с начала июля начал наблюдаться небольшой рост. "Ранее был сформирован достаточно большой навес отложенного спроса, связанный с высокой ключевой ставкой, высокими процентами по вкладам и ожиданиями возвращения в Россию европейских и американских автомобильных брендов. В июле ставка Банка России и процент по вкладам начали снижаться, что способствовало реализации некоторого объема отложенного спроса, одновременно с этим общество прекратило ожидать быстрого возвращения иностранных автобрендов", - сказал Олейников. Рост продаж автомобилей с пробегом за месяц в основном отмечался в Южном и Сибирском федеральных округах на 13%. При этом в Сибири наблюдается падение средней стоимости на 2% до 876 тысяч рублей, а на Юге, наоборот, рост на 2% до 1 миллиона рублей. Рост за месяц на Дальнем Востоке составил 12% при снижении средней стоимости на 1% до 971 тысяч рублей. Продажи в Центральном и Приволжском федеральных округах выросли на 9% при незначительном снижении цены на 0,5% до 1 миллиона рублей. На Урале и Северо-Западе страны продажи выросли на 7%. При этом на Урале цена выросла на 0,5% за месяц до 979 тысяч рублей, а на Северо-Западе — упала на 3% до 1,4 миллиона рублей. Как отмечают аналитики, с начала 2025 года количество объявлений об автомобилях с пробегом выросло на 25%. Средняя стоимость при этом снизилась всего на 5,5% до 1,3 миллиона рублей. При этом за этот год наблюдается падение продаж подержанных машин на 6%.

