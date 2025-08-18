В Татарстане оценили перспективы прямого авиасообщения с Китаем
Минуллина: прямое авиасообщение Казани и Чунцина положительно повлияет на бизнес
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 18 авг - РИА Новости. Прямое авиасообщение между Казанью и китайским Чунцином окажет положительное влияние как на турпоток, так и на бизнес, заявила в интервью РИА Новости руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
Ранее замминистра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер сообщал, что в настоящее время прорабатывается вопрос запуска прямого рейса из Казани в Чунцин. Важный промышленный центр на юго-западе Китая может стать третьим городом, связанным прямым авиасообщением со столицей Татарстана. В настоящее время авиакомпания China Eastern Airlines осуществляет прямые регулярные рейсы между Казанью и Шанхаем, Аэрофлот выполняет чартерные рейсы из Казани в курортный город Санья.
"Запуск прямого сообщения между Казанью и Чунцином, в котором проживает 32 миллиона человек, безусловно, окажет положительное влияние и на турпоток, и на бизнес. Многие, кто инвестирует в Татарстан, в первый раз посещали республику как туристы", - сказала Минуллина накануне открытия международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".
Она отметила, что все страны, которые связаны с Татарстаном прямым авиасообщением, имеют с ним тесные деловые отношения. "Нет ни одного государства, с которым бы республика плотно работала по товарообороту, не имея при этом прямого транспортного сообщения", - подчеркнула глава Агентства инвестиционного развития Татарстана.
По ее мнению, имеет смысл и запуск прямых рейсов из Татарстана в Пекин, также заслуживают прямого авиасообщения, например, Сычуань, Шэньчжэнь, Хэйлунцзян.
Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет в Казани 18-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. Ожидается, что в форуме примут участие более 10 тысяч человек из 32 стран, в том числе 11 правительственных делегаций и более 200 компаний из Китая. В программе форума порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. В оргкомитет заявлено более 20 соглашений, которые планируется подписать.