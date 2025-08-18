https://ria.ru/20250818/alyaska-2036178515.html

Мединский высказался о продаже Аляски США

Мединский высказался о продаже Аляски США - РИА Новости, 18.08.2025

Мединский высказался о продаже Аляски США

История показала, что землю продавать нельзя, проданная Штатам Российской империей Аляска оказалась не только золотоносным регионом, но и "нефтяным клондайком", РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T23:23:00+03:00

2025-08-18T23:23:00+03:00

2025-08-18T23:23:00+03:00

аляска

сша

российская империя

владимир мединский

александр i

российское военно-историческое общество (рвио)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851477_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_f81ed24a71c59e5b90bbf0b651aed105.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. История показала, что землю продавать нельзя, проданная Штатам Российской империей Аляска оказалась не только золотоносным регионом, но и "нефтяным клондайком", сказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. В эфире радио Sputnik он напомнил, что Аляска была продана Штатам правительством императора Александра II за 7,2 миллиона долларов. "История показала - она всегда это показывает, нет ни одного исключения вообще - история показала, что землю продавать нельзя. Землю можно только покупать, занимать, обживать, ну, в конце концов, завоёвывать. Вся история планеты Земля вот такая: земля либо приобретается, либо так или иначе наследуется, либо завоевывается. А продавать землю нельзя ни в коем случае", - сказал Мединский. Он отметил, что через несколько лет после продажи Аляски там обнаружили такие запасы золота, которые тысячекратно превосходили сумму, выплаченную правительством США за эту территорию. "Спустя еще какое-то время там обнаружили нефть. И если вы знаете, это не считая всяких прочих редкоземельных металлов, если вы понимаете, что по объемам запасов нефти Аляска значительно превосходит все остальные нефтеносные штаты США, включая Техас, намного. Это просто нефтяной клондайк", - сказал председатель РВИО. Он уточнил, что разработка в этом регионе довольно дорогая, "поэтому американцы держат эту нефть про запас". "Увы, как писал один замечательный американец под псевдонимом Марк Твен: "покупайте землю, её больше не сделают". Либеральное правительство Александра II этого не понимало, оно землю продавало", - добавил Мединский. Он напомнил, что деньги за Аляску были получены американцами, хотя и существует миф, что они доставлялись на пароходе и утонули. Это была не такая большая сумма, пароходов для этого не требовалось, уточнил он. "Продана она была не без проблем, поскольку не все в США хотели покупать. Президент США, все шутили конгрессмены, купил себе - он, видимо, был любителем виски - купил самый большой cube of ice себе для стаканчика виски, то есть самый большой кусок льда", - упомянул Мединский. Как считается многими исследователями, посол Российской империи даже потратил некоторую часть денег на "тайные представительские расходы", отметил председатель РВИО. "То есть он финансировал, по разным сведениям, то ли американскую прессу, которая активно поддерживала российскую идею все-таки впарить Аляску американцам, то ли даже подкупал каких-то лоббистов и конгрессменов, об этом тоже идет речь. То есть приобретение этой гигантской и необычайно красивой и богатой земли почему-то в те времена не казалось коммерчески привлекательным", - рассказал он.

https://ria.ru/20250818/peregovory-2036088677.html

https://ria.ru/20250818/medinskij-2036174596.html

https://ria.ru/20250818/putin-2036151641.html

аляска

сша

российская империя

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аляска, сша, российская империя, владимир мединский, александр i, российское военно-историческое общество (рвио)