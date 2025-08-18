https://ria.ru/20250818/alkogol-2036059212.html

Филимонов заявил о приостановке продажи алкоголя в "Северном градусе"

Продажа крепкого алкоголя приостановлена в 25 магазинах сети "Северный градус" в Вологодской области из-за нарушений областного закона, регулирующего продажу... РИА Новости, 18.08.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Продажа крепкого алкоголя приостановлена в 25 магазинах сети "Северный градус" в Вологодской области из-за нарушений областного закона, регулирующего продажу алкоголя, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. "Продажа крепкого алкоголя приостановлена в 25 магазинах сети "Северный градус" на Вологодчине. Причиной стали выявленные нарушения областного закона, регулирующего продажу алкоголя на территории региона. Компания своевременно не предприняла меры, чтобы исправить ситуацию. Действие лицензии временно приостановлено", - написал губернатор в Telegram-канале. Филимонов отметил, что продажа алкоголя в сети магазинов может возобновиться после устранения нарушений. В начале этого года в регионе работало 610 сетевых алкомаркетов, из них 360 уже закрылись или полностью приостановили реализацию алкоголя, уточнил губернатор Вологодской области. "Контролируем ситуацию с "наливайками", в крупных городах их было 87. На сегодняшний день закрылись 40, остальные точки остаются на контроле. Торговля вейпами постепенно сворачивается. В регионе насчитывалось 316 объектов, часть из них работала в опасной близости к образовательным учреждениям. Закрылось 109 объектов", - также сообщил глава региона. Продуктовые магазины сети "Северный градус" в Вологодской области работают и находятся в шаговой доступности. Ранее Филимонов сообщил, что сеть магазинов "Красное и Белое" уходит из региона, действие лицензии на продажу алкоголя досрочно прекращено по заявлению владельца. В пресс-службе сети магазинов "Красное и Белое" не подтвердили РИА Новости информацию об уходе из региона. Арбитражный суд Вологодской области 26 августа рассмотрит иск компании "Альфа-М", управляющей торговой сетью "Красное и Белое", с требованием отмены приказа региональных властей о приостановлении лицензии на розничную продажу алкоголя в области, следует из материалов дела. С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 8.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.

