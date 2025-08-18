Рейтинг@Mail.ru
"Лошадь моя страшная": чем закончилась любовь Лебедевой и Фоменко - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/aktrisa-2036043120.html
"Лошадь моя страшная": чем закончилась любовь Лебедевой и Фоменко
"Лошадь моя страшная": чем закончилась любовь Лебедевой и Фоменко - РИА Новости, 18.08.2025
"Лошадь моя страшная": чем закончилась любовь Лебедевой и Фоменко
В детстве Елены Лебедевой всё было словно в добротном советском фильме о театре: бутафория, запах гримёрки, яркие наряды. Она родилась в мощном актёрском клане, РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T19:15:00+03:00
2025-08-18T19:15:00+03:00
ленинград
николай фоменко
александринский театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793735_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_2af0d76824a13d35a5a9642562488f61.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В детстве Елены Лебедевой всё было словно в добротном советском фильме о театре: бутафория, запах гримёрки, яркие наряды. Она родилась в мощном актёрском клане, но долго даже не осознавала, силу своей фамилии. Только став взрослой и оставшись одна, поняла, сколько утратила и как много не успела спросить.Приговор для актрисыМать Елены, актриса Людмила Красикова, была женщиной особенной судьбы. Первого мужа - джазового солиста Юрия Хочинского - она трагически потеряла. Осталась с маленьким сыном Сашей. Вдова привлекла внимание директора ленинградского ТЮЗа, который стал её вторым супругом. Он был старше на 20 лет и окружал её заботой. Но счастье было недолгим - он умер от онкологии.После похорон Людмила слегла: ноги перестали её слушаться. Диагноз - рассеянный склероз. Для актрисы в 30 лет это звучало как приговор. И тогда рядом оказался он - актёр ленинградского ТЮЗа Рэм Лебедев, младше на пять лет. Он взял её на руки прямо в больнице, перевёз домой и стал отцом для её сына. 14 сентября 1960 года в этой семье родилась Елена."Если бездарная - не бери!"Елена, унаследовавшая гены и харизму родителей, пошла по их стопам. После школы поступила в театр-студию Зиновия Корогодского при ТЮЗе. Отец, не лишённый чувства юмора, позвонил своему другу: "Зяма, если она бездарная, не бери!"Взяли. Но спустя два года Елена перевелась в ЛГИТМиК. Именно там, в 1979 году, она впервые увидела парня, который навсегда изменит её жизнь. В приёмной комиссии она сидела с отцом, когда худрук Александринского театра набирал курс. Парень читал басню "Лягушка и Вол". "Потрясающе читает", - подумала Елена. Это был Николай Фоменко.Фоменко взяли с условием, что он исправит произношение буквы "р". Вскоре, они столкнулись на практике, когда студенты вместе ремонтировали аудитории. Коля шёл с пирожками, бросая бумажки на землю.- Нехорошо, - подумала Лена.- Ты чего тут? - спросил он.- Папу жду.В этот момент подъехала служебная "Волга", и из неё вышел народный артист Рэм Лебедев. Коля остолбенел."Лошадь моя страшная"Они начали петь дуэтом, и вскоре "спелись". Лена вспоминает: "Ладный, коренастый…". Но была и странность - он ласково называл её "лошадь моя страшная".Мать Елены с первого взгляда назвала его "корёжистым". Но 20 июня 1980 года Елена и Николай поженились. Свадьба длилась три дня, а в свадебное путешествие они поехали в Краснодарский край."Я хотела замуж, не скрою, Коля был не против. 20 июня 1980 года нас расписали во Дворце на Английской набережной, - вспоминала Лена про трехдневную свадьбу. – Потом уехали в путешествие. Спали в палатке, загорали, купались. Коля нырял так, что весь пляж замирал в предвкушении, когда ладный, коренастый парень появлялся на пирсе"."Зелёная" молодостьЧерез год родилась дочь Катя. Малышку не ждали ни молодые, ни бабушки. Роды были с осложнением, Елена долго восстанавливалась. Коля писал ей трогательные письма и стоял под окнами роддома. Но уже вскоре бабушки фактически взяли Катю на воспитание, а молодые много времени проводили в институте, театре или модных кафе Ленинграда.Фоменко увлекался машинами, разъезжал с друзьями-артистами. Рэм Лебедев помогал зятю в карьере. "Коля пришелся по душе папе, а папа многим оказывал помощь, он был немелочным человеком, почему бы не помочь собственному зятю?", - вспоминает Елена Лебедева. А вот карьера Елены шла медленно, а вскоре почти остановилась.В 1982 году Фоменко вместе с Максимом Леонидовым создал группу "Секрет", вдохновлённую The Beatles. Репетиции, гастроли, записи. Его не было дома сутками. Елена признаётся: "Надо было хвалить: "Ты молодец! Ты крут!" - но я этого не понимала".Разъехались по настоянию отца. В 1985 году развелись. Елена сохранила тёплые отношения с родителями Николая, а он активно общался с дочерью. Во время развода мама сказала: "Ваши проблемы касаются только вас, поэтому изволь сохранить нормальные отношения с Колиными родителями. Они Кате такая же родня, как и мы".Жизнь после разводаПосле развода Елена вышла замуж за геолога Александра и вскоре ушла из театра из-за конфликта с руководством. Без работы она стала злоупотреблять алкоголем. Муж ушёл, дочь уезжала к бабушке. Мать нашла для неё врача, но жизнь уже была в руинах."Бросив пить, ты словно заново рождаешься, смотришь на мир совершенно другими глазами. И я увидела неприглядную реальность, в которую сама себя загнала. Уже не могла от нее убежать, приняв, как раньше, веселящее пойло. У меня не было работы, друзей, только собутыльники, которые по-прежнему продолжали звонить в дверь", - рассказывала Елена про тот тяжелый период.Потеряв отца, брата и мать, Елена повзрослела. Дочь Екатерина окончила МГИМО, стала журналистом, вышла замуж, родила двух дочерей. Елена сегодня преподаёт актёрское мастерство и сценическую речь, готовит абитуриентов к театральным вузам. Фоменко сейчас живёт в четвёртом и, по собственным словам, счастлив.
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793735_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_810c8ae3220fa7bd6e6291c881d84a1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинград, николай фоменко, александринский театр
Ленинград, Николай Фоменко, Александринский театр

"Лошадь моя страшная": чем закончилась любовь Лебедевой и Фоменко

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВручение музыкальной премии "Чартова дюжина"
Вручение музыкальной премии Чартова дюжина - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вручение музыкальной премии "Чартова дюжина"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В детстве Елены Лебедевой всё было словно в добротном советском фильме о театре: бутафория, запах гримёрки, яркие наряды. Она родилась в мощном актёрском клане, но долго даже не осознавала, силу своей фамилии. Только став взрослой и оставшись одна, поняла, сколько утратила и как много не успела спросить.

Приговор для актрисы

Мать Елены, актриса Людмила Красикова, была женщиной особенной судьбы. Первого мужа - джазового солиста Юрия Хочинского - она трагически потеряла. Осталась с маленьким сыном Сашей. Вдова привлекла внимание директора ленинградского ТЮЗа, который стал её вторым супругом. Он был старше на 20 лет и окружал её заботой. Но счастье было недолгим - он умер от онкологии.
После похорон Людмила слегла: ноги перестали её слушаться. Диагноз - рассеянный склероз. Для актрисы в 30 лет это звучало как приговор. И тогда рядом оказался он - актёр ленинградского ТЮЗа Рэм Лебедев, младше на пять лет. Он взял её на руки прямо в больнице, перевёз домой и стал отцом для её сына. 14 сентября 1960 года в этой семье родилась Елена.
© Ленфильм (1958)Рэм Лебедев в кадре фильма "Улица полна неожиданностей"
Рэм Лебедев в кадре фильма Улица полна неожиданностей - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Ленфильм (1958)
Рэм Лебедев в кадре фильма "Улица полна неожиданностей"

"Если бездарная - не бери!"

Елена, унаследовавшая гены и харизму родителей, пошла по их стопам. После школы поступила в театр-студию Зиновия Корогодского при ТЮЗе. Отец, не лишённый чувства юмора, позвонил своему другу: "Зяма, если она бездарная, не бери!"
Взяли. Но спустя два года Елена перевелась в ЛГИТМиК. Именно там, в 1979 году, она впервые увидела парня, который навсегда изменит её жизнь. В приёмной комиссии она сидела с отцом, когда худрук Александринского театра набирал курс. Парень читал басню "Лягушка и Вол". "Потрясающе читает", - подумала Елена. Это был Николай Фоменко.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредприниматель и шоумен Николай Фоменко
Предприниматель и шоумен Николай Фоменко - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Предприниматель и шоумен Николай Фоменко
Фоменко взяли с условием, что он исправит произношение буквы "р". Вскоре, они столкнулись на практике, когда студенты вместе ремонтировали аудитории. Коля шёл с пирожками, бросая бумажки на землю.
- Нехорошо, - подумала Лена.
- Ты чего тут? - спросил он.
- Папу жду.
В этот момент подъехала служебная "Волга", и из неё вышел народный артист Рэм Лебедев. Коля остолбенел.
© РИА Новости / Дуженков | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Волга" (ГАЗ-24)
Автомобиль Волга (ГАЗ-24) - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Дуженков
Перейти в медиабанк
Автомобиль "Волга" (ГАЗ-24)

"Лошадь моя страшная"

Они начали петь дуэтом, и вскоре "спелись". Лена вспоминает: "Ладный, коренастый…". Но была и странность - он ласково называл её "лошадь моя страшная".
Мать Елены с первого взгляда назвала его "корёжистым". Но 20 июня 1980 года Елена и Николай поженились. Свадьба длилась три дня, а в свадебное путешествие они поехали в Краснодарский край.
"Я хотела замуж, не скрою, Коля был не против. 20 июня 1980 года нас расписали во Дворце на Английской набережной, - вспоминала Лена про трехдневную свадьбу. – Потом уехали в путешествие. Спали в палатке, загорали, купались. Коля нырял так, что весь пляж замирал в предвкушении, когда ладный, коренастый парень появлялся на пирсе".
CC BY-SA 3.0 / A.Savin / 1 ⁄ 15 Подробнее Санкт-Петербург, Россия. Вид на Английскую набережную с Благовещенского мостаАнглийская набережная в Санкт-Петербурге
Английская набережная в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
CC BY-SA 3.0 / A.Savin / 1 ⁄ 15 Подробнее Санкт-Петербург, Россия. Вид на Английскую набережную с Благовещенского моста
Английская набережная в Санкт-Петербурге

"Зелёная" молодость

Через год родилась дочь Катя. Малышку не ждали ни молодые, ни бабушки. Роды были с осложнением, Елена долго восстанавливалась. Коля писал ей трогательные письма и стоял под окнами роддома. Но уже вскоре бабушки фактически взяли Катю на воспитание, а молодые много времени проводили в институте, театре или модных кафе Ленинграда.
Фоменко увлекался машинами, разъезжал с друзьями-артистами. Рэм Лебедев помогал зятю в карьере. "Коля пришелся по душе папе, а папа многим оказывал помощь, он был немелочным человеком, почему бы не помочь собственному зятю?", - вспоминает Елена Лебедева. А вот карьера Елены шла медленно, а вскоре почти остановилась.
© Ленфильм (1983)Николай Фоменко в кадре фильма "Скорость"
Николай Фоменко в кадре фильма Скорость - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Ленфильм (1983)
Николай Фоменко в кадре фильма "Скорость"
В 1982 году Фоменко вместе с Максимом Леонидовым создал группу "Секрет", вдохновлённую The Beatles. Репетиции, гастроли, записи. Его не было дома сутками. Елена признаётся: "Надо было хвалить: "Ты молодец! Ты крут!" - но я этого не понимала".
Разъехались по настоянию отца. В 1985 году развелись. Елена сохранила тёплые отношения с родителями Николая, а он активно общался с дочерью. Во время развода мама сказала: "Ваши проблемы касаются только вас, поэтому изволь сохранить нормальные отношения с Колиными родителями. Они Кате такая же родня, как и мы".
© РИА Новости / Игорь Бойко | Перейти в медиабанкСоветский, ленинградский бит-квартет "Секрет"
Советский, ленинградский бит-квартет Секрет - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Игорь Бойко
Перейти в медиабанк
Советский, ленинградский бит-квартет "Секрет"

Жизнь после развода

После развода Елена вышла замуж за геолога Александра и вскоре ушла из театра из-за конфликта с руководством. Без работы она стала злоупотреблять алкоголем. Муж ушёл, дочь уезжала к бабушке. Мать нашла для неё врача, но жизнь уже была в руинах.
"Бросив пить, ты словно заново рождаешься, смотришь на мир совершенно другими глазами. И я увидела неприглядную реальность, в которую сама себя загнала. Уже не могла от нее убежать, приняв, как раньше, веселящее пойло. У меня не было работы, друзей, только собутыльники, которые по-прежнему продолжали звонить в дверь", - рассказывала Елена про тот тяжелый период.
Потеряв отца, брата и мать, Елена повзрослела. Дочь Екатерина окончила МГИМО, стала журналистом, вышла замуж, родила двух дочерей. Елена сегодня преподаёт актёрское мастерство и сценическую речь, готовит абитуриентов к театральным вузам. Фоменко сейчас живёт в четвёртом и, по собственным словам, счастлив.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер и телеведущий Николай Фоменко
Актер и телеведущий Николай Фоменко - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер и телеведущий Николай Фоменко
 
ЛенинградНиколай ФоменкоАлександринский театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала