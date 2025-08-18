https://ria.ru/20250818/aktrisa-2036043120.html

"Лошадь моя страшная": чем закончилась любовь Лебедевой и Фоменко

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В детстве Елены Лебедевой всё было словно в добротном советском фильме о театре: бутафория, запах гримёрки, яркие наряды. Она родилась в мощном актёрском клане, но долго даже не осознавала, силу своей фамилии. Только став взрослой и оставшись одна, поняла, сколько утратила и как много не успела спросить.Приговор для актрисыМать Елены, актриса Людмила Красикова, была женщиной особенной судьбы. Первого мужа - джазового солиста Юрия Хочинского - она трагически потеряла. Осталась с маленьким сыном Сашей. Вдова привлекла внимание директора ленинградского ТЮЗа, который стал её вторым супругом. Он был старше на 20 лет и окружал её заботой. Но счастье было недолгим - он умер от онкологии.После похорон Людмила слегла: ноги перестали её слушаться. Диагноз - рассеянный склероз. Для актрисы в 30 лет это звучало как приговор. И тогда рядом оказался он - актёр ленинградского ТЮЗа Рэм Лебедев, младше на пять лет. Он взял её на руки прямо в больнице, перевёз домой и стал отцом для её сына. 14 сентября 1960 года в этой семье родилась Елена."Если бездарная - не бери!"Елена, унаследовавшая гены и харизму родителей, пошла по их стопам. После школы поступила в театр-студию Зиновия Корогодского при ТЮЗе. Отец, не лишённый чувства юмора, позвонил своему другу: "Зяма, если она бездарная, не бери!"Взяли. Но спустя два года Елена перевелась в ЛГИТМиК. Именно там, в 1979 году, она впервые увидела парня, который навсегда изменит её жизнь. В приёмной комиссии она сидела с отцом, когда худрук Александринского театра набирал курс. Парень читал басню "Лягушка и Вол". "Потрясающе читает", - подумала Елена. Это был Николай Фоменко.Фоменко взяли с условием, что он исправит произношение буквы "р". Вскоре, они столкнулись на практике, когда студенты вместе ремонтировали аудитории. Коля шёл с пирожками, бросая бумажки на землю.- Нехорошо, - подумала Лена.- Ты чего тут? - спросил он.- Папу жду.В этот момент подъехала служебная "Волга", и из неё вышел народный артист Рэм Лебедев. Коля остолбенел."Лошадь моя страшная"Они начали петь дуэтом, и вскоре "спелись". Лена вспоминает: "Ладный, коренастый…". Но была и странность - он ласково называл её "лошадь моя страшная".Мать Елены с первого взгляда назвала его "корёжистым". Но 20 июня 1980 года Елена и Николай поженились. Свадьба длилась три дня, а в свадебное путешествие они поехали в Краснодарский край."Я хотела замуж, не скрою, Коля был не против. 20 июня 1980 года нас расписали во Дворце на Английской набережной, - вспоминала Лена про трехдневную свадьбу. – Потом уехали в путешествие. Спали в палатке, загорали, купались. Коля нырял так, что весь пляж замирал в предвкушении, когда ладный, коренастый парень появлялся на пирсе"."Зелёная" молодостьЧерез год родилась дочь Катя. Малышку не ждали ни молодые, ни бабушки. Роды были с осложнением, Елена долго восстанавливалась. Коля писал ей трогательные письма и стоял под окнами роддома. Но уже вскоре бабушки фактически взяли Катю на воспитание, а молодые много времени проводили в институте, театре или модных кафе Ленинграда.Фоменко увлекался машинами, разъезжал с друзьями-артистами. Рэм Лебедев помогал зятю в карьере. "Коля пришелся по душе папе, а папа многим оказывал помощь, он был немелочным человеком, почему бы не помочь собственному зятю?", - вспоминает Елена Лебедева. А вот карьера Елены шла медленно, а вскоре почти остановилась.В 1982 году Фоменко вместе с Максимом Леонидовым создал группу "Секрет", вдохновлённую The Beatles. Репетиции, гастроли, записи. Его не было дома сутками. Елена признаётся: "Надо было хвалить: "Ты молодец! Ты крут!" - но я этого не понимала".Разъехались по настоянию отца. В 1985 году развелись. Елена сохранила тёплые отношения с родителями Николая, а он активно общался с дочерью. Во время развода мама сказала: "Ваши проблемы касаются только вас, поэтому изволь сохранить нормальные отношения с Колиными родителями. Они Кате такая же родня, как и мы".Жизнь после разводаПосле развода Елена вышла замуж за геолога Александра и вскоре ушла из театра из-за конфликта с руководством. Без работы она стала злоупотреблять алкоголем. Муж ушёл, дочь уезжала к бабушке. Мать нашла для неё врача, но жизнь уже была в руинах."Бросив пить, ты словно заново рождаешься, смотришь на мир совершенно другими глазами. И я увидела неприглядную реальность, в которую сама себя загнала. Уже не могла от нее убежать, приняв, как раньше, веселящее пойло. У меня не было работы, друзей, только собутыльники, которые по-прежнему продолжали звонить в дверь", - рассказывала Елена про тот тяжелый период.Потеряв отца, брата и мать, Елена повзрослела. Дочь Екатерина окончила МГИМО, стала журналистом, вышла замуж, родила двух дочерей. Елена сегодня преподаёт актёрское мастерство и сценическую речь, готовит абитуриентов к театральным вузам. Фоменко сейчас живёт в четвёртом и, по собственным словам, счастлив.

