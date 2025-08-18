https://ria.ru/20250818/agrostartap-2036098302.html

Подмосковье объявило прием заявок на участие в отборе на "Агростартап"

новости подмосковья

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

московская область (подмосковье)

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Московской области объявили о начале приема документов на участие в конкурсном отборе на грант "Агростартап", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Так, в этом году на поддержку начинающих фермеров выделили 37,3 миллиона рублей, из которых 16,8 миллиона – из регионального бюджета. Подать заявку можно в системе "Электронный бюджет" до 12 сентября. В конкурсе могут принять участие крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), зарегистрированные на сельской территории региона в текущем году, а также граждане Российской Федерации, готовые зарегистрировать КФХ в случае победы. Также потребуется электронная подпись: юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – усиленная, физическим лицам – подтвержденная в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). К заявке на грант необходимо приложить заявление, проект создания или развития хозяйства с обоснованием расходов. При планировании строительства или реконструкции объектов за счет гранта — дополнительно придется позаботиться о разрешении на строительство. Участник должен подтвердить свой статус сельхозпроизводителя. Согласно условиям предоставления субсидий, победитель обязан внести не менее 10% личных средств от стоимости проекта. Поэтому при подаче заявления потребуется предъявить банковскую выписку о наличии собственных или кредитных средств на счету. Итоги подведут 26 ноября. Размер гранта – от 1,5 до 8 миллионов рублей в зависимости от направления хозяйства. Выделенные средства можно использовать для приобретения сельскохозяйственных животных, техники, оборудования, земельного участка, а также для подключения производственных объектов к инженерной инфраструктуре.

московская область (подмосковье)

