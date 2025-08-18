Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов в рамках обеспечения ВЭФ
14:07 18.08.2025
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов в рамках обеспечения ВЭФ
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" увеличит частоту собственных рейсов между Москвой и Владивостоком в рамках обеспечения Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает пресс-служба перевозчика. В общей сложности с 1 по 7 сентября авиаперевозчик предложит пассажирам девять дополнительных рейсов. Максимальная частота полетов между Москвой и столицей Приморья в некоторые даты будет достигать девять рейсов в сутки. Это позволит удовлетворить возросший на направлении спрос и перевезти всех желающих участников и гостей ВЭФ. Восточный экономический форум — площадка для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Аэрофлот" ежегодно является официальным авиаперевозчиком мероприятия. Дальний Восток — один из ключевых регионов в маршрутной сети перевозчика. В мае 2025 года авиакомпания внедрила национальные гастрономические сеты на рейсах из городов Дальнего Востока и Сибири. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 55,3 миллиона.
2025
аэрофлот, восточный экономический форум (вэф)
Аэрофлот, Восточный экономический форум (ВЭФ)
Самолет Boeing 777-300
Самолет Boeing 777-300
Самолет Boeing 777-300. Архивное фото
Самолет Boeing 777-300. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" увеличит частоту собственных рейсов между Москвой и Владивостоком в рамках обеспечения Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает пресс-служба перевозчика.
В общей сложности с 1 по 7 сентября авиаперевозчик предложит пассажирам девять дополнительных рейсов. Максимальная частота полетов между Москвой и столицей Приморья в некоторые даты будет достигать девять рейсов в сутки. Это позволит удовлетворить возросший на направлении спрос и перевезти всех желающих участников и гостей ВЭФ.
Восточный экономический форум — площадка для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Аэрофлот" ежегодно является официальным авиаперевозчиком мероприятия.
Дальний Восток — один из ключевых регионов в маршрутной сети перевозчика. В мае 2025 года авиакомпания внедрила национальные гастрономические сеты на рейсах из городов Дальнего Востока и Сибири.
В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 55,3 миллиона.
Аэрофлот ввел гастрономические сеты на рейсах из Сочи, Минвод и Геленджика
6 августа, 17:37
Аэрофлот
Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
