https://ria.ru/20250818/aeroflot-2036055505.html
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов в рамках обеспечения ВЭФ
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов в рамках обеспечения ВЭФ - РИА Новости, 18.08.2025
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов в рамках обеспечения ВЭФ
"Аэрофлот" увеличит частоту собственных рейсов между Москвой и Владивостоком в рамках обеспечения Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T14:07:00+03:00
2025-08-18T14:07:00+03:00
2025-08-18T14:07:00+03:00
аэрофлот
восточный экономический форум (вэф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791864925_0:107:2974:1781_1920x0_80_0_0_2b0bdc0d10ede096f433ebc856facc6a.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" увеличит частоту собственных рейсов между Москвой и Владивостоком в рамках обеспечения Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает пресс-служба перевозчика. В общей сложности с 1 по 7 сентября авиаперевозчик предложит пассажирам девять дополнительных рейсов. Максимальная частота полетов между Москвой и столицей Приморья в некоторые даты будет достигать девять рейсов в сутки. Это позволит удовлетворить возросший на направлении спрос и перевезти всех желающих участников и гостей ВЭФ. Восточный экономический форум — площадка для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Аэрофлот" ежегодно является официальным авиаперевозчиком мероприятия. Дальний Восток — один из ключевых регионов в маршрутной сети перевозчика. В мае 2025 года авиакомпания внедрила национальные гастрономические сеты на рейсах из городов Дальнего Востока и Сибири. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 55,3 миллиона.
https://ria.ru/20250806/aeroflot-2033776933.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791864925_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_173458af154d0c3394ce1724689dd014.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, восточный экономический форум (вэф)
Аэрофлот, Восточный экономический форум (ВЭФ)
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов в рамках обеспечения ВЭФ
"Аэрофлот" нарастит частоту рейсов во время проведения ВЭФ
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" увеличит частоту собственных рейсов между Москвой и Владивостоком в рамках обеспечения Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает пресс-служба перевозчика.
В общей сложности с 1 по 7 сентября авиаперевозчик предложит пассажирам девять дополнительных рейсов. Максимальная частота полетов между Москвой и столицей Приморья в некоторые даты будет достигать девять рейсов в сутки. Это позволит удовлетворить возросший на направлении спрос и перевезти всех желающих участников и гостей ВЭФ.
Восточный экономический форум — площадка для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Аэрофлот" ежегодно является официальным авиаперевозчиком мероприятия.
Дальний Восток — один из ключевых регионов в маршрутной сети перевозчика. В мае 2025 года авиакомпания внедрила национальные гастрономические сеты на рейсах из городов Дальнего Востока и Сибири.
В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 55,3 миллиона.