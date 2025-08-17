https://ria.ru/20250817/zhenschina-2035927032.html

В Нижегородской области нашли живой 110-летнюю женщину, пропавшую в лесу

В Нижегородской области нашли живой 110-летнюю женщину, пропавшую в лесу - РИА Новости, 17.08.2025

В Нижегородской области нашли живой 110-летнюю женщину, пропавшую в лесу

Стодесятилетнюю жительницу Нижегородской области нашли на третий день поисков после того, как она ушла в лес и пропала, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T17:01:00+03:00

2025-08-17T17:01:00+03:00

2025-08-17T17:01:00+03:00

происшествия

арзамасский район

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Стодесятилетнюю жительницу Нижегородской области нашли на третий день поисков после того, как она ушла в лес и пропала, сообщили РИА Новости в поисково-спасательной группе "Рысь-Арзамас". Как сообщается в распространенной волонтерами ориентировке, Юрченко Анастасия Петровна 1915 года рождения, проживающая в деревне Малое Туманово Арзамасского района, днем 14 августа ушла из дома в сторону леса и пропала. Отмечается, что бабушка плохо видит и страдает рассеянным склерозом. Несколько дней ее искала полиция, МЧС и добровольцы. Волонтеры обратились за помощью к возможным очевидцам и проезжавшим по трассе в Арзамасском районе водителям с просьбой просмотреть записи своих видеорегистраторов, которые могли бы запечатлеть одиноко идущую пожилую женщину. Днем 17 июня на странице группы "Рысь" появилось сообщение, что поиски пропавшей пенсионерки увенчались успехом. "Бабушку нашли. Она жива, передали скорой помощи", - заявили агентству в поисково-спасательной группе "Рысь-Арзамас". Найти 110-летнюю бабушку удалось в том числе благодаря нижегородской группе кинологов-волонтеров "Оникс".

https://ria.ru/20250625/podmoskove-2025380446.html

https://ria.ru/20250814/novokuznetsk-2035158515.html

арзамасский район

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, арзамасский район, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)