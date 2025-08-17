https://ria.ru/20250817/zhenschina-2035927032.html
В Нижегородской области нашли живой 110-летнюю женщину, пропавшую в лесу
В Нижегородской области нашли живой 110-летнюю женщину, пропавшую в лесу - РИА Новости, 17.08.2025
В Нижегородской области нашли живой 110-летнюю женщину, пропавшую в лесу
Стодесятилетнюю жительницу Нижегородской области нашли на третий день поисков после того, как она ушла в лес и пропала, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T17:01:00+03:00
2025-08-17T17:01:00+03:00
2025-08-17T17:01:00+03:00
происшествия
арзамасский район
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Стодесятилетнюю жительницу Нижегородской области нашли на третий день поисков после того, как она ушла в лес и пропала, сообщили РИА Новости в поисково-спасательной группе "Рысь-Арзамас". Как сообщается в распространенной волонтерами ориентировке, Юрченко Анастасия Петровна 1915 года рождения, проживающая в деревне Малое Туманово Арзамасского района, днем 14 августа ушла из дома в сторону леса и пропала. Отмечается, что бабушка плохо видит и страдает рассеянным склерозом. Несколько дней ее искала полиция, МЧС и добровольцы. Волонтеры обратились за помощью к возможным очевидцам и проезжавшим по трассе в Арзамасском районе водителям с просьбой просмотреть записи своих видеорегистраторов, которые могли бы запечатлеть одиноко идущую пожилую женщину. Днем 17 июня на странице группы "Рысь" появилось сообщение, что поиски пропавшей пенсионерки увенчались успехом. "Бабушку нашли. Она жива, передали скорой помощи", - заявили агентству в поисково-спасательной группе "Рысь-Арзамас". Найти 110-летнюю бабушку удалось в том числе благодаря нижегородской группе кинологов-волонтеров "Оникс".
https://ria.ru/20250625/podmoskove-2025380446.html
https://ria.ru/20250814/novokuznetsk-2035158515.html
арзамасский район
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, арзамасский район, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Арзамасский район, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области нашли живой 110-летнюю женщину, пропавшую в лесу
В Нижегородской области спустя 3 дня нашли пропавшую в лесу 110-летнюю женщину