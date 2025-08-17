https://ria.ru/20250817/zemletryasenie-2035849016.html
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 17.08.2025
в мире
тонга
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 389 километрах к югу от столицы Нукуалофа с населением около 22,4 тысячи человек в 11.52 по местному времени (1.52 мск). Очаг залегал на глубине 35 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
