У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,5

17.08.2025

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 389 километрах к югу от столицы Нукуалофа с населением около 22,4 тысячи человек в 11.52 по местному времени (1.52 мск). Очаг залегал на глубине 35 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

