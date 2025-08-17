https://ria.ru/20250817/zemletryasenie-2035847706.html

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 17.08.2025

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали у берегов Индонезии, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T02:11:00+03:00

2025-08-17T02:11:00+03:00

2025-08-17T02:11:00+03:00

в мире

индонезия

сулавеси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали у берегов Индонезии, сообщает геологическая служба США (USGS). По данным службы, подземные толчки были зафиксированы в 01.38 мск к северу от города Посо, расположенного на побережье индонезийского острова Сулавеси, очаг залегал на глубине в десять километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20250817/japonija-2035842994.html

индонезия

сулавеси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индонезия, сулавеси