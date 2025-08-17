https://ria.ru/20250817/zemletryasenie-2035847706.html
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 17.08.2025
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали у берегов Индонезии, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T02:11:00+03:00
2025-08-17T02:11:00+03:00
2025-08-17T02:11:00+03:00
в мире
индонезия
сулавеси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали у берегов Индонезии, сообщает геологическая служба США (USGS). По данным службы, подземные толчки были зафиксированы в 01.38 мск к северу от города Посо, расположенного на побережье индонезийского острова Сулавеси, очаг залегал на глубине в десять километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20250817/japonija-2035842994.html
индонезия
сулавеси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, сулавеси
В мире, Индонезия, Сулавеси
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8
USGS: у побережья Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8