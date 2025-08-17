Рейтинг@Mail.ru
"Пусть плачет": в Китае предрекли Зеленскому страшную судьбу
17:15 17.08.2025 (обновлено: 18:20 17.08.2025)
"Пусть плачет": в Китае предрекли Зеленскому страшную судьбу
Читатели китайского издания "Гуаньча" резко отреагировали на предстоящую встречу Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме 18 августа.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" резко отреагировали на предстоящую встречу Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме 18 августа."У Украины нет возможности самой решать свою судьбу. Какая жалость. Что еще может сделать Зеленский, кроме как плакать? В игре между большими державами Украине остается только отдать себя на растерзание", — написал один комментатор."Посмотрите на Зеленского: для него сейчас самый мрачный момент его актерской карьеры. Полуторачасовой телефонный разговор был для него "уведомлением о небольшой отсрочке смертной казни". Он обречен", — отметил другой."Украина полностью "вымыта и высушена" и вступила в стадию разделки мяса. Вопрос теперь в том, кому достанется большой кусок, а кому поменьше", — подчеркнул еще один пользователь."Украина и ЕС однозначно встанут на колени. Факт", — заключили читатели.В понедельник запланирована встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. В ней также примут участие лидеры Франции, Германии, Италии, Финляндии и руководители Еврокомиссии и НАТО.После саммита России и США на Аляске глава Белого дома рассказал о его итогах европейским лидерам. По данным портала Axios, он хочет провести трехстороннюю встречу Вашингтона, Москвы и Киева уже 22 августа.
В мире, США, Украина, Франция, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

© AP Photo / Vadym SarakhanВладимир Зеленский
© AP Photo / Vadym Sarakhan
