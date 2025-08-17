https://ria.ru/20250817/zelenskiy-2035928689.html

"Пусть плачет": в Китае предрекли Зеленскому страшную судьбу

Читатели китайского издания "Гуаньча" резко отреагировали на предстоящую встречу Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме 18 августа.

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" резко отреагировали на предстоящую встречу Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме 18 августа."У Украины нет возможности самой решать свою судьбу. Какая жалость. Что еще может сделать Зеленский, кроме как плакать? В игре между большими державами Украине остается только отдать себя на растерзание", — написал один комментатор."Посмотрите на Зеленского: для него сейчас самый мрачный момент его актерской карьеры. Полуторачасовой телефонный разговор был для него "уведомлением о небольшой отсрочке смертной казни". Он обречен", — отметил другой."Украина полностью "вымыта и высушена" и вступила в стадию разделки мяса. Вопрос теперь в том, кому достанется большой кусок, а кому поменьше", — подчеркнул еще один пользователь."Украина и ЕС однозначно встанут на колени. Факт", — заключили читатели.В понедельник запланирована встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. В ней также примут участие лидеры Франции, Германии, Италии, Финляндии и руководители Еврокомиссии и НАТО.После саммита России и США на Аляске глава Белого дома рассказал о его итогах европейским лидерам. По данным портала Axios, он хочет провести трехстороннюю встречу Вашингтона, Москвы и Киева уже 22 августа.

