https://ria.ru/20250817/zelenskiy-2035904661.html

"Последний человек". На Западе удивились новому решению Зеленского

"Последний человек". На Западе удивились новому решению Зеленского - РИА Новости, 17.08.2025

"Последний человек". На Западе удивились новому решению Зеленского

Кипрский журналист Алекс Христофору иронично отреагировал на сообщение об участии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во встрече Владимира Зеленского с... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T14:40:00+03:00

2025-08-17T14:40:00+03:00

2025-08-17T14:40:00+03:00

в мире

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

шотландия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033629409_0:29:3071:1757_1920x0_80_0_0_cb56d5ade58ea941adeed142adf3b5b2.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору иронично отреагировал на сообщение об участии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в соцсети Х."Зеленский попросил Урсулу подержать его за руку на завтрашней встрече с Трампом. Разве его не проинформировали о результатах переговоров Трампа и Урсулы в Шотландии? Она последний человек, которого я бы хотел видеть рядом с собой на встрече с Трампом", — говорится в публикации.Ранее днем фон дер Ляйен сообщила, что направится в Вашингтон по просьбе Зеленского.На понедельник запланирована встреча американского лидера и главы киевского режима в Белом доме. В ней также примут участие лидеры Франции, Германии, Италии, Финляндии и руководители Еврокомиссии и НАТО.Глава ЕК и американский лидер по итогам переговоров в Шотландии 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт назвала сделку катастрофической.

https://ria.ru/20250817/zelenskiy-2035894296.html

https://ria.ru/20250817/dmitriev-2035866200.html

шотландия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, шотландия, сша