"Последний человек". На Западе удивились новому решению Зеленского
14:40 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/zelenskiy-2035904661.html
"Последний человек". На Западе удивились новому решению Зеленского
Кипрский журналист Алекс Христофору иронично отреагировал на сообщение об участии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во встрече Владимира Зеленского с... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T14:40:00+03:00
2025-08-17T14:40:00+03:00
в мире
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
шотландия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033629409_0:29:3071:1757_1920x0_80_0_0_cb56d5ade58ea941adeed142adf3b5b2.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору иронично отреагировал на сообщение об участии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в соцсети Х."Зеленский попросил Урсулу подержать его за руку на завтрашней встрече с Трампом. Разве его не проинформировали о результатах переговоров Трампа и Урсулы в Шотландии? Она последний человек, которого я бы хотел видеть рядом с собой на встрече с Трампом", — говорится в публикации.Ранее днем фон дер Ляйен сообщила, что направится в Вашингтон по просьбе Зеленского.На понедельник запланирована встреча американского лидера и главы киевского режима в Белом доме. В ней также примут участие лидеры Франции, Германии, Италии, Финляндии и руководители Еврокомиссии и НАТО.Глава ЕК и американский лидер по итогам переговоров в Шотландии 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт назвала сделку катастрофической.
https://ria.ru/20250817/zelenskiy-2035894296.html
https://ria.ru/20250817/dmitriev-2035866200.html
шотландия
сша
в мире, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, шотландия, сша
В мире, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Шотландия, США
"Последний человек". На Западе удивились новому решению Зеленского

Христофору высмеял Зеленского из-за участия фон дер Ляйен во встрече с Трампом

© AP Photo / Pascal BastienВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору иронично отреагировал на сообщение об участии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в соцсети Х.
"Зеленский попросил Урсулу подержать его за руку на завтрашней встрече с Трампом. Разве его не проинформировали о результатах переговоров Трампа и Урсулы в Шотландии? Она последний человек, которого я бы хотел видеть рядом с собой на встрече с Трампом", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
"Игра окончена". СМИ раскрыли, что ждет Зеленского в понедельник
Вчера, 13:16
Ранее днем фон дер Ляйен сообщила, что направится в Вашингтон по просьбе Зеленского.
На понедельник запланирована встреча американского лидера и главы киевского режима в Белом доме. В ней также примут участие лидеры Франции, Германии, Италии, Финляндии и руководители Еврокомиссии и НАТО.
Глава ЕК и американский лидер по итогам переговоров в Шотландии 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт назвала сделку катастрофической.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Дмитриев заметил панику у западных союзников Украины
Вчера, 09:21
 
В миреВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампШотландияСША
 
 
Заголовок открываемого материала