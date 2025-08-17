https://ria.ru/20250817/zelenskiy-2035846496.html
Экс-премьер Украины раскрыл, что задумал Зеленский после саммита на Аляске
Экс-премьер Украины раскрыл, что задумал Зеленский после саммита на Аляске - РИА Новости, 17.08.2025
Экс-премьер Украины раскрыл, что задумал Зеленский после саммита на Аляске
Владимир Зеленский не станет соблюдать долгосрочные мирные договоренности о которых говорили президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске,... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T02:04:00+03:00
2025-08-17T02:04:00+03:00
2025-08-17T05:47:00+03:00
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
украина
россия
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093158_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_47c7dd517425392e68d7125bfc976813.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не станет соблюдать долгосрочные мирные договоренности о которых говорили президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.“Вопрос смены режима ключевой. Без этого решения в том или ином виде долговременный мир не установить. Можно промежуточные решения найти, может быть, даже краткосрочное перемирие будет установлено. Но договориться с этим режимом о чем-либо с тем, чтобы эта договоренность осуществлялась десятки лет вперед, невозможно”, — сказано в сообщении.При этом, как считает Азаров, готового решения для этой проблемы нет.В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
https://ria.ru/20250815/peregovory-2035397696.html
https://ria.ru/20250816/orban-2035633509.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093158_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_12b00d77bcd5f0a96bdba4ed393f8a7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, сша, в мире
Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Россия, США, В мире
Экс-премьер Украины раскрыл, что задумал Зеленский после саммита на Аляске
Экс-премьер Украины Азаров: мирное урегулирование невозможно при Зеленском