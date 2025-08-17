Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Украины раскрыл, что задумал Зеленский после саммита на Аляске
02:04 17.08.2025 (обновлено: 05:47 17.08.2025)
Экс-премьер Украины раскрыл, что задумал Зеленский после саммита на Аляске
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не станет соблюдать долгосрочные мирные договоренности о которых говорили президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.“Вопрос смены режима ключевой. Без этого решения в том или ином виде долговременный мир не установить. Можно промежуточные решения найти, может быть, даже краткосрочное перемирие будет установлено. Но договориться с этим режимом о чем-либо с тем, чтобы эта договоренность осуществлялась десятки лет вперед, невозможно”, — сказано в сообщении.При этом, как считает Азаров, готового решения для этой проблемы нет.В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Россия, США
Экс-премьер Украины раскрыл, что задумал Зеленский после саммита на Аляске

Экс-премьер Украины Азаров: мирное урегулирование невозможно при Зеленском

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не станет соблюдать долгосрочные мирные договоренности о которых говорили президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.
“Вопрос смены режима ключевой. Без этого решения в том или ином виде долговременный мир не установить. Можно промежуточные решения найти, может быть, даже краткосрочное перемирие будет установлено. Но договориться с этим режимом о чем-либо с тем, чтобы эта договоренность осуществлялась десятки лет вперед, невозможно”, — сказано в сообщении.
При этом, как считает Азаров, готового решения для этой проблемы нет.
В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
