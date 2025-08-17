Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии заявили, что Запад не заинтересован в прекращении СВО - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:06 17.08.2025 (обновлено: 20:19 17.08.2025)
https://ria.ru/20250817/zapad-2035941654.html
В Белоруссии заявили, что Запад не заинтересован в прекращении СВО
В Белоруссии заявили, что Запад не заинтересован в прекращении СВО - РИА Новости, 17.08.2025
В Белоруссии заявили, что Запад не заинтересован в прекращении СВО
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что западные политики не заинтересованы в приостановке и полном прекращении РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T20:06:00+03:00
2025-08-17T20:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
белоруссия
сша
украина
дональд трамп
александр вольфович
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a568e73da73a077ecfa504c2877495b4.jpg
МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что западные политики не заинтересованы в приостановке и полном прекращении боевых действий в ходе СВО на Украине. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. А до этого Трамп пообщался по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "То, что состоялся разговор, наверное, в нынешних условиях, обстановке, он сильно никак не повлияет на Беларусь. Кроме того, что принес авторитет нашей стране в очередной раз в глазах Запада, мы надеемся. Конечно, восторга это у них не вызвало. Мы видим, как болезненно, к сожалению, руководство Запада, политики Запада прежде всего, реагируют на вопросы, связанные с остановкой или приостановкой боевых действий в ходе специальной военной операции. Они не заинтересованы в этом", - сказал Вольфович телеканалу СТВ. Он отметил, что разговор президентов Белоруссии и США стал полной неожиданностью, особенно для "переживающих оппонентов на Западе, соседей - поляков, прибалтов". "Трамп, видимо, мудрый политик, раз действительно накануне такого важнейшего политического мероприятия сделал звонок нашему президенту. Ему важно было мнение Александра Григорьевича (Лукашенко - ред.)", - добавил госсекретарь.Вольфович добавил, что в любом случае Белоруссии расслабляться ни в коем случае нельзя."Мы видим, какая милитаристическая политика сегодня процветает на территории Польши, стран Прибалтики, особенно Литвы", - сказал он.В то же время Вольфович отметил, что белорусская сторона инициирует возобновление конструктивного общения с западными соседями."Мы сделали первый шаг. И со стороны главы государства, и со стороны министра иностранных дел, военного руководства. Были обращения в адрес наших соседей: давайте находить консенсус, садиться за стол переговоров и находить точки соприкосновения. Мы не набиваемся вам в друзья… но мы соседи, мы должны делать все возможное, чтобы на территории наших стран было безопасно. Поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя. Как президент говорит, надо готовиться к войне, чтобы ее не было", - добавил он.
https://ria.ru/20250816/belorussiya-2035782188.html
https://ria.ru/20250817/razgovor-2035904185.html
белоруссия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_56f861e86fe33f5002e478830884f573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, сша, украина, дональд трамп, александр вольфович, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, США, Украина, Дональд Трамп, Александр Вольфович, Александр Лукашенко
В Белоруссии заявили, что Запад не заинтересован в прекращении СВО

Вольфович: Запад не заинтересован в прекращении боевых действий на Украине

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что западные политики не заинтересованы в приостановке и полном прекращении боевых действий в ходе СВО на Украине.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. А до этого Трамп пообщался по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Белоруссии заявили о росте числа полетов БПЛА на западных рубежах
16 августа, 14:17
"То, что состоялся разговор, наверное, в нынешних условиях, обстановке, он сильно никак не повлияет на Беларусь. Кроме того, что принес авторитет нашей стране в очередной раз в глазах Запада, мы надеемся. Конечно, восторга это у них не вызвало. Мы видим, как болезненно, к сожалению, руководство Запада, политики Запада прежде всего, реагируют на вопросы, связанные с остановкой или приостановкой боевых действий в ходе специальной военной операции. Они не заинтересованы в этом", - сказал Вольфович телеканалу СТВ.
Он отметил, что разговор президентов Белоруссии и США стал полной неожиданностью, особенно для "переживающих оппонентов на Западе, соседей - поляков, прибалтов".
"Трамп, видимо, мудрый политик, раз действительно накануне такого важнейшего политического мероприятия сделал звонок нашему президенту. Ему важно было мнение Александра Григорьевича (Лукашенко - ред.)", - добавил госсекретарь.
Вольфович добавил, что в любом случае Белоруссии расслабляться ни в коем случае нельзя.
"Мы видим, какая милитаристическая политика сегодня процветает на территории Польши, стран Прибалтики, особенно Литвы", - сказал он.
В то же время Вольфович отметил, что белорусская сторона инициирует возобновление конструктивного общения с западными соседями.
"Мы сделали первый шаг. И со стороны главы государства, и со стороны министра иностранных дел, военного руководства. Были обращения в адрес наших соседей: давайте находить консенсус, садиться за стол переговоров и находить точки соприкосновения. Мы не набиваемся вам в друзья… но мы соседи, мы должны делать все возможное, чтобы на территории наших стран было безопасно. Поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя. Как президент говорит, надо готовиться к войне, чтобы ее не было", - добавил он.
Президент Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Путин обсудил с Лукашенко, Токаевым и Мирзиёевым итоги встречи на Аляске
Вчера, 14:37
 
Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияСШАУкраинаДональд ТрампАлександр ВольфовичАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала