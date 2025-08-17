https://ria.ru/20250817/zapad-2035941654.html

В Белоруссии заявили, что Запад не заинтересован в прекращении СВО

17.08.2025

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что западные политики не заинтересованы в приостановке и полном прекращении

МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что западные политики не заинтересованы в приостановке и полном прекращении боевых действий в ходе СВО на Украине. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. А до этого Трамп пообщался по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "То, что состоялся разговор, наверное, в нынешних условиях, обстановке, он сильно никак не повлияет на Беларусь. Кроме того, что принес авторитет нашей стране в очередной раз в глазах Запада, мы надеемся. Конечно, восторга это у них не вызвало. Мы видим, как болезненно, к сожалению, руководство Запада, политики Запада прежде всего, реагируют на вопросы, связанные с остановкой или приостановкой боевых действий в ходе специальной военной операции. Они не заинтересованы в этом", - сказал Вольфович телеканалу СТВ. Он отметил, что разговор президентов Белоруссии и США стал полной неожиданностью, особенно для "переживающих оппонентов на Западе, соседей - поляков, прибалтов". "Трамп, видимо, мудрый политик, раз действительно накануне такого важнейшего политического мероприятия сделал звонок нашему президенту. Ему важно было мнение Александра Григорьевича (Лукашенко - ред.)", - добавил госсекретарь.Вольфович добавил, что в любом случае Белоруссии расслабляться ни в коем случае нельзя."Мы видим, какая милитаристическая политика сегодня процветает на территории Польши, стран Прибалтики, особенно Литвы", - сказал он.В то же время Вольфович отметил, что белорусская сторона инициирует возобновление конструктивного общения с западными соседями."Мы сделали первый шаг. И со стороны главы государства, и со стороны министра иностранных дел, военного руководства. Были обращения в адрес наших соседей: давайте находить консенсус, садиться за стол переговоров и находить точки соприкосновения. Мы не набиваемся вам в друзья… но мы соседи, мы должны делать все возможное, чтобы на территории наших стран было безопасно. Поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя. Как президент говорит, надо готовиться к войне, чтобы ее не было", - добавил он.

