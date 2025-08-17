Рейтинг@Mail.ru
Захарова предупредила об опасности французской программы для ученых России - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 17.08.2025 (обновлено: 01:32 18.08.2025)
https://ria.ru/20250817/zaharova-2035943877.html
Захарова предупредила об опасности французской программы для ученых России
Захарова предупредила об опасности французской программы для ученых России - РИА Новости, 18.08.2025
Захарова предупредила об опасности французской программы для ученых России
Российские ученые попадают под влияние французских вооруженных сил, участвуя в программе Pause, предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова в... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-17T20:28:00+03:00
2025-08-18T01:32:00+03:00
мария захарова
франция
париж
россия
наука
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_723ed2f69f75ec33864e8f2524b2f19a.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские ученые попадают под влияние французских вооруженных сил, участвуя в программе Pause, предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.По ее данным, этой программой руководит Лаура Лоэак, кадровый военный и экс-сотрудница подразделения Минобороны Франции, отвечающего за отношения с постсоветскими государствами.&quot;То есть те, кто переезжает во Францию заниматься академической наукой по приглашению Парижа, фактически попадают под колпак французских вооруженных сил&quot;, — подчеркнула дипломат.Она указала и на противоречивость позиции Парижа, который отказывается от сотрудничества с российскими научными учреждениями, но пытается перетянуть на свою сторону отечественных ученых.Кроме того, напомнила Захарова, французские солдаты все еще воюют в зоне СВО на стороне ВСУ, а сам Париж не прекращает враждебную политику в адрес Москвы."В Донбассе сейчас воюет не менее 51 наемника из Франции, а до этого, по данным военных аналитиков, они гибли там сотнями", — заключила представитель МИД.
https://ria.ru/20250816/zaharova-2035805257.html
франция
париж
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_741d740374a8aa482a58f420cc2792d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мария захарова, франция, париж, россия, наука, в мире
Мария Захарова, Франция, Париж, Россия, Наука, В мире
Захарова предупредила об опасности французской программы для ученых России

Захарова: российские ученые могут оказаться под колпаком французских военных

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские ученые попадают под влияние французских вооруженных сил, участвуя в программе Pause, предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.
По ее данным, этой программой руководит Лаура Лоэак, кадровый военный и экс-сотрудница подразделения Минобороны Франции, отвечающего за отношения с постсоветскими государствами.
«

"То есть те, кто переезжает во Францию заниматься академической наукой по приглашению Парижа, фактически попадают под колпак французских вооруженных сил", — подчеркнула дипломат.

Она указала и на противоречивость позиции Парижа, который отказывается от сотрудничества с российскими научными учреждениями, но пытается перетянуть на свою сторону отечественных ученых.
Кроме того, напомнила Захарова, французские солдаты все еще воюют в зоне СВО на стороне ВСУ, а сам Париж не прекращает враждебную политику в адрес Москвы.
Донбассе сейчас воюет не менее 51 наемника из Франции, а до этого, по данным военных аналитиков, они гибли там сотнями", — заключила представитель МИД.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Захарова пошутила о встрече "коалиции желающих"
16 августа, 17:24
 
Мария ЗахароваФранцияПарижРоссияНаукаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала