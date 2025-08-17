https://ria.ru/20250817/zaharova-2035943877.html
Захарова предупредила об опасности французской программы для ученых России
Захарова предупредила об опасности французской программы для ученых России
Захарова предупредила об опасности французской программы для ученых России
Российские ученые попадают под влияние французских вооруженных сил, участвуя в программе Pause, предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова
2025-08-17T20:28:00+03:00
2025-08-17T20:28:00+03:00
2025-08-18T01:32:00+03:00
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские ученые попадают под влияние французских вооруженных сил, участвуя в программе Pause, предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.По ее данным, этой программой руководит Лаура Лоэак, кадровый военный и экс-сотрудница подразделения Минобороны Франции, отвечающего за отношения с постсоветскими государствами."То есть те, кто переезжает во Францию заниматься академической наукой по приглашению Парижа, фактически попадают под колпак французских вооруженных сил", — подчеркнула дипломат.Она указала и на противоречивость позиции Парижа, который отказывается от сотрудничества с российскими научными учреждениями, но пытается перетянуть на свою сторону отечественных ученых.Кроме того, напомнила Захарова, французские солдаты все еще воюют в зоне СВО на стороне ВСУ, а сам Париж не прекращает враждебную политику в адрес Москвы."В Донбассе сейчас воюет не менее 51 наемника из Франции, а до этого, по данным военных аналитиков, они гибли там сотнями", — заключила представитель МИД.
Захарова предупредила об опасности французской программы для ученых России
Захарова: российские ученые могут оказаться под колпаком французских военных