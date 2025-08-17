Рейтинг@Mail.ru
Израиль заявил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в Йемене - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 17.08.2025 (обновлено: 15:58 17.08.2025)
https://ria.ru/20250817/yemen-2035865442.html
Израиль заявил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в Йемене
Израиль заявил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в Йемене - РИА Новости, 17.08.2025
Израиль заявил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в Йемене
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в районе столицы Йемена Саны. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T09:17:00+03:00
2025-08-17T15:58:00+03:00
в мире
йемен
сана
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:159:1867:1209_1920x0_80_0_0_0e57cea0a3a3fb306a00be799a6dd854.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в районе столицы Йемена Саны. Ранее агентство Рейтер передавало, что взрывы прозвучали в Сане около электростанции, причины пока неизвестны. "Армия обороны Израиля нанесла удар по объекту инфраструктуры террористов в Йемене, в районе Саны", — говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Как сообщили в ЦАХАЛ, объект якобы обслуживал "террористический режим хуситов".
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
йемен
сана
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:0:1819:1364_1920x0_80_0_0_85548a98691cd27ccc3e10d3c906c8ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, сана, израиль
В мире, Йемен, Сана, Израиль
Израиль заявил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в Йемене

ЦАХАЛ заявила об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в районе Саны

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в районе столицы Йемена Саны.
Ранее агентство Рейтер передавало, что взрывы прозвучали в Сане около электростанции, причины пока неизвестны.
"Армия обороны Израиля нанесла удар по объекту инфраструктуры террористов в Йемене, в районе Саны", — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Как сообщили в ЦАХАЛ, объект якобы обслуживал "террористический режим хуситов".
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене
12 января 2024, 16:13
 
В миреЙеменСанаИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала