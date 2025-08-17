https://ria.ru/20250817/yemen-2035865442.html

Израиль заявил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в Йемене

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в районе столицы Йемена Саны. Ранее агентство Рейтер передавало, что взрывы прозвучали в Сане около электростанции, причины пока неизвестны. "Армия обороны Израиля нанесла удар по объекту инфраструктуры террористов в Йемене, в районе Саны", — говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Как сообщили в ЦАХАЛ, объект якобы обслуживал "террористический режим хуситов".

