Израиль заявил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в Йемене
Израиль заявил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в Йемене
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в районе столицы Йемена Саны. РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в районе столицы Йемена Саны. Ранее агентство Рейтер передавало, что взрывы прозвучали в Сане около электростанции, причины пока неизвестны. "Армия обороны Израиля нанесла удар по объекту инфраструктуры террористов в Йемене, в районе Саны", — говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Как сообщили в ЦАХАЛ, объект якобы обслуживал "террористический режим хуситов".
2025
