Путин рассказал Лукашенко об итогах переговоров с Трампом - РИА Новости, 17.08.2025
15:53 17.08.2025 (обновлено: 15:59 17.08.2025)
Путин рассказал Лукашенко об итогах переговоров с Трампом
в мире
сша
встреча путина и трампа на аляске
владимир путин
александр лукашенко
дональд трамп
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по телефону проинформировал президента Белоруссии Александра Лукашенко об итогах переговоров с лидером США Дональдом Трампом в Анкоридже, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Владимир Путин информировал об итогах переговоров с президентом США в Анкоридже. Александр Лукашенко приветствовал предпринимаемые шаги по мирному разрешению украинского кризиса и, в свою очередь, рассказал о прошедшем 15 августа телефонном разговоре с Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.
в мире, сша, встреча путина и трампа на аляске, владимир путин, александр лукашенко, дональд трамп
В мире, США, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по телефону проинформировал президента Белоруссии Александра Лукашенко об итогах переговоров с лидером США Дональдом Трампом в Анкоридже, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Владимир Путин информировал об итогах переговоров с президентом США в Анкоридже. Александр Лукашенко приветствовал предпринимаемые шаги по мирному разрешению украинского кризиса и, в свою очередь, рассказал о прошедшем 15 августа телефонном разговоре с Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.
В миреСШАВстреча Путина и Трампа на АляскеВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоДональд Трамп
 
 
