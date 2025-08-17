https://ria.ru/20250817/vstrecha-2035917433.html

Путин рассказал Лукашенко об итогах переговоров с Трампом

2025-08-17T15:53:00+03:00

в мире

сша

встреча путина и трампа на аляске

владимир путин

александр лукашенко

дональд трамп

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по телефону проинформировал президента Белоруссии Александра Лукашенко об итогах переговоров с лидером США Дональдом Трампом в Анкоридже, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Владимир Путин информировал об итогах переговоров с президентом США в Анкоридже. Александр Лукашенко приветствовал предпринимаемые шаги по мирному разрешению украинского кризиса и, в свою очередь, рассказал о прошедшем 15 августа телефонном разговоре с Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.

сша

