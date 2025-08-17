https://ria.ru/20250817/voronezh-2035869349.html
ПВО сбила украинский беспилотник, летевший на Воронеж
ПВО сбила украинский беспилотник, летевший на Воронеж - РИА Новости, 17.08.2025
ПВО сбила украинский беспилотник, летевший на Воронеж
Украинский беспилотник обнаружен и уничтожен на подлёте к Воронежу, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 17.08.2025
ВОРОНЕЖ, 17 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник обнаружен и уничтожен на подлёте к Воронежу, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор региона Александр Гусев."Дежурными силами ПВО на подлёте к Воронежу был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал Гусев в своём Telegram-канале.
ПВО сбила украинский беспилотник, летевший на Воронеж
