В Воронеже при падении обломков БПЛА повреждены несколько квартир
2025-08-17T02:58:00+03:00
2025-08-17T02:58:00+03:00
2025-08-17T03:00:00+03:00
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Остекление в ряде квартир повреждено в результате падения обломков БПЛА в Воронеже, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на востоке области и над Воронежем уже были обнаружены, подавлены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов", - написал он в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. "В Воронеже в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в ряде квартир жилого дома. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - отметил Гусев. Кроме того, глава региона добавил, что в Острогожском и Лискинском районах объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.
