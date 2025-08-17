Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже при падении обломков БПЛА повреждены несколько квартир
02:58 17.08.2025 (обновлено: 03:00 17.08.2025)
https://ria.ru/20250817/voronezh-2035849608.html
В Воронеже при падении обломков БПЛА повреждены несколько квартир
Остекление в ряде квартир повреждено в результате падения обломков БПЛА в Воронеже, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 17.08.2025
происшествия
воронеж
лискинский район
александр гусев (губернатор)
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Остекление в ряде квартир повреждено в результате падения обломков БПЛА в Воронеже, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на востоке области и над Воронежем уже были обнаружены, подавлены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов", - написал он в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. "В Воронеже в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в ряде квартир жилого дома. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - отметил Гусев. Кроме того, глава региона добавил, что в Острогожском и Лискинском районах объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.
воронеж
лискинский район
происшествия, воронеж, лискинский район, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронеж, Лискинский район, Александр Гусев (губернатор)
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Остекление в ряде квартир повреждено в результате падения обломков БПЛА в Воронеже, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на востоке области и над Воронежем уже были обнаружены, подавлены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
"В Воронеже в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в ряде квартир жилого дома. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - отметил Гусев.
Кроме того, глава региона добавил, что в Острогожском и Лискинском районах объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.
ПроисшествияВоронежЛискинский районАлександр Гусев (губернатор)
 
 
