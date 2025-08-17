https://ria.ru/20250817/voronezh-2035849608.html

В Воронеже при падении обломков БПЛА повреждены несколько квартир

В Воронеже при падении обломков БПЛА повреждены несколько квартир - РИА Новости, 17.08.2025

В Воронеже при падении обломков БПЛА повреждены несколько квартир

Остекление в ряде квартир повреждено в результате падения обломков БПЛА в Воронеже, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T02:58:00+03:00

2025-08-17T02:58:00+03:00

2025-08-17T03:00:00+03:00

происшествия

воронеж

лискинский район

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Остекление в ряде квартир повреждено в результате падения обломков БПЛА в Воронеже, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на востоке области и над Воронежем уже были обнаружены, подавлены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов", - написал он в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. "В Воронеже в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в ряде квартир жилого дома. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - отметил Гусев. Кроме того, глава региона добавил, что в Острогожском и Лискинском районах объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.

https://ria.ru/20250815/belgorod-2035440362.html

воронеж

лискинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронеж, лискинский район, александр гусев (губернатор)