Ветераны СВО проходят реабилитацию в ярославском санатории "Сосновый бор"

2025-08-17T15:19:00+03:00

ярославская область

михаил евраев

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Ветераны специальной военной операции и их близкие проходят реабилитацию в санатории-профилактории "Сосновый бор" в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Уделяем особое внимание поддержке участников специальной военной операции и их близких. В санатории "Сосновый бор" созданы условия для качественного восстановления наших ребят и их родных. В настоящее время 33 ветерана СВО и 155 членов их семей уже прошли курс реабилитации", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Санаторий-профилакторий "Сосновый бор" находится в Гаврилов-Ямском округе. По данным областного правительства, в рамках государственного задания в 2025 году планируется принять и оказать санаторно-курортное лечение 100 ветеранам СВО и членам их семей. "Сейчас в санатории проходят лечение три ветерана СВО и два члена их семей, а в ближайшее время приедут на оздоровление еще 15 человек", – рассказала и.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко. По словам Можейко, санаторно-курортное лечение проводится по профилям "терапия", "травматология и ортопедия", "эндокринология" и "ревматология". Ветераны специальной военной операции и их семьи получили доступ к курсам, включающим не менее шести различных физиотерапевтических процедур. В их числе новый метод – водородная ингаляционная терапия. Эффективность проведенного лечения контролируется с помощью комплекса нейрогуморальной диагностики "Омега". "Кроме того, с августа все пациенты получили возможность консультироваться с профильным психологом, прошедшим повышение квалификации по программе "Оказание психологической помощи прямым и косвенным участникам СВО и их родным", – сообщила директор санатория "Сосновый бор" Татьяна Горохова. Психолог работает по таким направлениям, как адаптация участников СВО к мирной жизни, индивидуальные консультации для семей военнослужащих, поддержка родственников погибших и пропавших без вести в зоне спецоперации, уточнила Горохова.

