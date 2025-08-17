https://ria.ru/20250817/ulan-ude-2035851915.html

Житель Улан-Удэ выстрелил из пневматики в мужчину

УЛАН-УДЭ, 17 авг - РИА Новости. Житель Улан-Удэ дважды выстрелил из пневматического оружия в мужчину, с которым у него произошла ссора в магазине, пострадавший в больнице, стрелявший задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. "Вчера вечером в Железнодорожном районе между посетителями одного из магазинов произошёл конфликт. В результате ссоры произошла потасовка, в ходе которой один из мужчин пневматическим пистолетом нанес два ранения оппоненту, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавший доставлен в больницу, а стрелявший 1982 года рождения мужчина задержан. Пневматический пистолет изъят. "Устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение", - подчеркнули в пресс-службе.

