Житель Улан-Удэ выстрелил из пневматики в мужчину
04:24 17.08.2025 (обновлено: 04:25 17.08.2025)
Житель Улан-Удэ выстрелил из пневматики в мужчину
Житель Улан-Удэ выстрелил из пневматики в мужчину
Житель Улан-Удэ дважды выстрелил из пневматического оружия в мужчину, с которым у него произошла ссора в магазине, пострадавший в больнице, стрелявший задержан, РИА Новости, 17.08.2025
происшествия
улан-удэ
УЛАН-УДЭ, 17 авг - РИА Новости. Житель Улан-Удэ дважды выстрелил из пневматического оружия в мужчину, с которым у него произошла ссора в магазине, пострадавший в больнице, стрелявший задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. "Вчера вечером в Железнодорожном районе между посетителями одного из магазинов произошёл конфликт. В результате ссоры произошла потасовка, в ходе которой один из мужчин пневматическим пистолетом нанес два ранения оппоненту, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавший доставлен в больницу, а стрелявший 1982 года рождения мужчина задержан. Пневматический пистолет изъят. "Устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение", - подчеркнули в пресс-службе.
Новости
происшествия, улан-удэ
Происшествия, Улан-Удэ
УЛАН-УДЭ, 17 авг - РИА Новости. Житель Улан-Удэ дважды выстрелил из пневматического оружия в мужчину, с которым у него произошла ссора в магазине, пострадавший в больнице, стрелявший задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
"Вчера вечером в Железнодорожном районе между посетителями одного из магазинов произошёл конфликт. В результате ссоры произошла потасовка, в ходе которой один из мужчин пневматическим пистолетом нанес два ранения оппоненту, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавший доставлен в больницу, а стрелявший 1982 года рождения мужчина задержан. Пневматический пистолет изъят.
"Устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение", - подчеркнули в пресс-службе.
Происшествия
 
 
