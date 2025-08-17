Рейтинг@Mail.ru
17:28 17.08.2025 (обновлено: 18:11 17.08.2025)
Рубио объяснил, почему на саммите на Аляске не заключили сделку по Украине
в мире
аляска
украина
сша
встреча путина и трампа на аляске
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США не ожидали заключения сделки по Украине на встрече лидеров Америки и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, поскольку в переговорах не участвовал Киев, заявил в воскресенье госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио."Мы никогда не говорили, что в результате встречи будет достигнуто соглашение, потому что украинцев там не было", - заявил Рубио телеканалу ABC.
в мире, аляска, украина, сша, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, Украина, США, Встреча Путина и Трампа на Аляске
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США не ожидали заключения сделки по Украине на встрече лидеров Америки и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, поскольку в переговорах не участвовал Киев, заявил в воскресенье госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
"Мы никогда не говорили, что в результате встречи будет достигнуто соглашение, потому что украинцев там не было", - заявил Рубио телеканалу ABC.
