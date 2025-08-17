https://ria.ru/20250817/ukraina-2035930131.html
Рубио объяснил, почему на саммите на Аляске не заключили сделку по Украине
Рубио объяснил, почему на саммите на Аляске не заключили сделку по Украине - РИА Новости, 17.08.2025
Рубио объяснил, почему на саммите на Аляске не заключили сделку по Украине
США не ожидали заключения сделки по Украине на встрече лидеров Америки и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, поскольку в переговорах не участвовал...
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США не ожидали заключения сделки по Украине на встрече лидеров Америки и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, поскольку в переговорах не участвовал Киев, заявил в воскресенье госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио."Мы никогда не говорили, что в результате встречи будет достигнуто соглашение, потому что украинцев там не было", - заявил Рубио телеканалу ABC.
